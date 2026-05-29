La Casa Blanca de la administración de Donald Trump, está siendo criticada tras lanzar una página oficial llamada whitehouse.gov/aliens/, la cual está usando metáforas de “alienígenas” para describir a inmigrantes indocumentados como una invasión secreta de 60 años.

Con una estética de ciencia ficción y textos en letras verdes, la página de la Casa Banca afirma que “ellos caminan entre nosotros” y describe una supuesta “invasión secreta” de 60 años por “aliens” que viven en barrios, escuelas y comunidades estadounidenses en medio de las operaciones de ICE.

Aunque “alien” en inglés significa tanto extraterrestre como extranjero, el sitio aclara que se trata de millones de inmigrantes ilegales que llegan a Estados Unidos.

La Casa Blanca es criticada por su sitio que compara migrantes con extraterrestres

Organizaciones defensoras de derechos humanos, analistas y usuarios en redes han condenado la iniciativa de la Casa Blanca de la administración de Trump tras lanzar su portal que compara a los inmigrantes con extraterrestres.

Y es que han calificado esta estrategia como una deshumanización que facilita la persecución y deportaciones masivas, pues es una forma de “deshumanización como forma de potenciar la persecución de personas migrantes en el Estados Unidos de Trump”.

La Casa Blanca compara a los migrantes con extraterrestres, desatando fuertes críticas (@WhiteHouse / X )

“Estos ‘aliens’ no eran hombrecitos verdes”, señala el portal de la Casa Blanca de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, que incluye un mapa de arrestos en vivo por ICE, un contador de encuentros y un formulario para reportar “sospechosos”.

Asimismo, críticos comparan el lenguaje alarmista al esribir que “la verdad ya no está allá afuera”, y colocan con propaganda que busca justificar medidas duras contra la inmigración irregular.

Por oro lado, la administración Trump defiende la página como parte de su política de “asegurar la frontera” y “deportarlos a todos”.

Cabe mencionar que el lanzamiento de esta página de la Casa Blanca coincide con el interés generado por la desclasificación de archivos sobre UAP (fenómenos anómalos no identificados), lo que generó confusión inicial al pensar que se trataba de extraterrestres reales; sin embargo, el foco real es la inmigración.

Esta controversia que ha provocado la Casa Blanca con el lanzamiento de su página oficial contra los in migrantes al compararlos con extraterrestres, refuerza el debate sobre el tono de la retórica migratoria en Estados Unidos, donde el uso de metáforas bélicas o de invasión ha sido recurrente en el segundo mandato de Trump.

Organizaciones como la ACLU y activistas latinos han anunciado que vigilarán posibles abusos derivados de este tipo de campañas.