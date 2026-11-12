El periodista Luis Chaparro reveló que Guillermo Arturo Zuany Portillo, señalado como uno de los responsables de facilitar la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua, actualmente se encontraría en Estados Unidos como testigo cooperante.

Durante su participación en el programa de Azucena Uresti, Chaparro detalló la ruta que habría seguido Guillermo Zuany para salir de México, luego de que comenzaran las investigaciones por la presencia de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.

Guillermo Zuany habría viajado a Centroamérica y Ecuador antes de arribar a Estados Unidos

De acuerdo con la información del periodista, Guillermo Zuany permaneció operando en Chihuahua incluso después de que se conociera la participación de agentes de la CIA.

Sin embargo, Zuany habría abandonado el país cuando se intensificaron las investigaciones y se emitió una orden de aprehensión contra César Jáuregui.

Chaparro señaló que el exfuncionario habría viajado primero a Centroamérica y posteriormente a Ecuador, donde habría esperado la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para trasladarse a Estados Unidos.

Según dos fuentes, un agente mexicano cercano a Guillermo Zuany y otro estadounidense que operó en Chihuahua, actualmente estaría en uno de los estados del norte de Estados Unidos.

Arturo Zuany Portillo, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua

¿Por qué Guillermo Zuany colaboraría con autoridades de Estados Unidos?

Luis Chaparro explicó que Guillermo Zuany no estaría bajo un esquema de testigo protegido, sino como testigo cooperante, por lo que voluntariamente estaría entregando información a las agencias estadounidenses sobre lo ocurrido en México.

El periodista también recordó que Guillermo Zuany habría facilitado uniformes, armas y el acceso de los agentes de la CIA a Chihuahua, por lo que ahora, su colaboración podría aportar información sobre las operaciones de inteligencia estadounidense en la entidad.