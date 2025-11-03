El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio de literatura Miguel de Cervantes 2025 que concede el Ministerio de Cultura de España; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, el Premio Cervantes es uno de los más prestigiosos galardones de la lengua española y, además del reconocimiento, se otorgan 125 mil euros al ganador, es decir, más de 2.5 millones de pesos.

Pero ¿quién es Gonzalo Celorio? Te decimos todo lo que se sabe del escritor mexicano al que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España otorgó el Premio Cervantes 2025.

¿Quién es Gonzalo Celorio?

Gonzalo Celorio es un escritor, ensayista y académico mexicano originario de la Ciudad de México (CDMX) que recibió el Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes”.

Ernest Urtasun, ministro de Cultura de España, resaltó que el Premio Cervantes 2025, que ganó Gonzalo Celorio, “conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida”.

Gonzalo Celorio (Captura de pantalla)

¿Qué edad tiene Gonzalo Celorio?

Gonzalo Celorio tiene 77 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Gonzalo Celorio?

Dado que Gonzalo Celorio nació el 25 de marzo de 1948, su signo zodiacal es Aries.

¿Gonzalo Celorio está casado?

No hay información pública sobre el estado civil de Gonzalo Celorio.

¿Gonzalo Celorio tiene hijos?

Se desconoce si Gonzalo Celorio tiene hijos

¿Qué estudió Gonzalo Celorio?

Gonzalo Celorio estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Posteriormente, el escritor Gonzalo Celorio cursó una maestría en Letras y un doctorado en Literatura Iberoamericana en la UNAM, donde tiene larga trayectoria.

¿Quién es Gonzalo Celorio? (Redes sociales)

¿Cuál es la trayectoria de Gonzalo Celorio?

Gonzalo Celorio es un reconocido escritor y ensayista, su más reciente publicación es un libro de memorias titulado “Ese montón de espejos rotos” y tiene novelas destacadas como:

Amor propio Y retiemble en sus centros la Tierra Tres lindas cubanas El metal y la escoria Los apóstatas

Además de ser escritor, Gonzalo Celorio tiene una larga trayectoria como académico de la UNAM y otros cargos en el ámbito cultural:

Director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1982

Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM de 1989 a 1998

Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1998 a 2000

Director general del Fondo de Cultura Económica (FCE) de diciembre de 2000 a abril de 2002

Miembro y actual director de la Academia Mexicana de la Lengua

¿Quién es Gonzalo Celorio? (Redes sociales)

Gonzalo Celorio, escritor mexicano, es galardonado con Premio Cervantes 2025

Este lunes 3 de noviembre de 2025 se dio a conocer que Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes 2025, que recibirá el 23 de abril de 2026 en la Universidad de Alcalá de Henares.

De acuerdo con la información, Gonzalo Celorio fue postulado por Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, institución que ha celebrado que se le otorgue el Premio Cervantes 2025.