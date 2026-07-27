Gunther von Hagens fue un científico y anatomista alemán de renombre internacional por inventar la técnica de la plastinación.

Previo a su muerte, la cual tuvo lugar el pasado 24 de julio de 2026, pidió a su familia preservar su cuerpo mediante el proceso que inventó casi 50 años atrás.

Pero, ¿quién era él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos.

¿Quién fue Gunther von Hagens? Científico de Alemania

Gunther Gerhard Liebchen conocido como Gunther von Hagens fue un científico y anatomista alemán de renombre internacional por ser inventar la técnica de la plastinación, misma que se utiliza para conservar cuerpos humanos sustituyendo sus fluidos por polímeros.

Su mayor legado fue la creación de las exposiciones Body Worlds, mediante las cuales se exhiben cadáveres humanos en posturas dinámicas para mostrar el funcionamiento interno del organismo.

Debido a su trabajo con cadáveres lo apodaban ‘Doctor Muerte’.

Gunther von Hagens (@vonhagensplastination / Instagram)

¿Qué edad tenía Gunther von Hagens? Científico de Alemania

Gunther von Hagens nació un 10 de enero de 1945 en Alt-Skalden, cerca de Kalisz (Polonia).

Murió el 24 de julio de 2026a los 81 años tras luchar con una larga y grave enfermedad.

¿Cómo se llama la esposa de Gunther von Hagens? Científico de Alemania

Gunther von Hagens estaba casado con la doctora Angelina Whalley, de 66 años. La pareja contrajo matrimonio en 1992.

Angelina fue su segunda esposa, la primera fue Cornelia von Hagens, de quien adoptó el apellido.

¿Qué signo zodiacal era Gunther von Hagens? Científico de Alemania

Gunther von Hagens nació bajo el signo zodiacal de Capricornio.

Gunther von Hagens (@vonhagensplastination / Instagram)

¿Cuántos hijos tuvo Gunther von Hagens? Científico de Alemania

Gunther von Hagens tuvo tres hijos con su primera esposa Cornelia von Hagens:

Rurik

Bera

Tona

¿Qué estudió Gunther von Hagens? Científico de Alemania

Gunther von Hagens estudió la carrera de Medicina.

Inició su formación en la Universidad de Jena en 1965 y, tras emigrar a la República Federal Alemana, continuó sus estudios médicos en Heidelberg.

Gunther von Hagens (@vonhagensplastination / Instagram)

¿En qué trabajó Gunther von Hagens? Científico de Alemania

Antes de convertirse en un destacado científico, Gunther von Hagens ingresó al mundo de la política con el Partido Comunista, del que fue miembro.

En 1977 fue colaborador científico en el Instituto de Anatomía y Biología de la Universidad de Heidelberg. Ese mismo año inventó la técnica de plastinación.

En 1980 fundó la empresa BIODUR.

En 1993 fundó el Instituto de Plastinación de Heidelberg.

Al dar a conocer el cuerpo humano presuntamente como es compartió sus conocimientos como profesor universitario en la Universidad de Nueva York.

Creó las exposiciones Body Worlds.

Se desempeñó como escultor de montajes anatómicos, colaboró con Lady Gaga, de 40 años.

Creó el programa educativo Anatomy For Beginners para el Channel 4 de Gran Bretaña.