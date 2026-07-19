Tristan Tate es un exluchador profesional de kickboxing, empresario e influencer angloestadounidense. Junto con su hermano Andrew Tate, administra diversas plataformas digitales y proyectos de negocios en línea.

En 2026, Tristan Tate fue detenido en Miami, Estados Unidos, en cumplimiento de una orden emitida por las autoridades del Reino Unido.

La Fiscalía de la Corona británica formalizó nuevos cargos en su contra relacionados con presuntos delitos de violación, agresión sexual y trata de personas con fines de explotación sexual, por lo que enfrenta un proceso de extradición.

¿Quién es Tristan Tate?

Tristan Tate es un exdeportista de combate que alcanzó notoriedad pública por su carrera en el kickboxing y posteriormente por su actividad como empresario e influencer. Su contenido en internet gira en torno a temas como negocios, inversiones, automóviles de lujo y estilo de vida.

Además, ha colaborado con Andrew Tate en la creación y operación de plataformas digitales de formación y comunidades en línea, lo que incrementó su popularidad a nivel internacional.

¿Qué edad tiene Tristan Tate?

Tristan Tate nació el 15 de julio de 1988, por lo que actualmente tiene 38 años.

¿Tristan Tate tiene pareja?

No existe información pública que confirme que Tristan Tate tenga una pareja estable o un matrimonio vigente. Su vida sentimental se mantiene fuera del ámbito público.

¿Qué signo zodiacal es Tristan Tate?

Tristan Tate nació el 15 de julio, por lo que pertenece al signo Cáncer. Este signo corresponde al elemento agua y suele relacionarse con personas intuitivas, protectoras y con un fuerte sentido de pertenencia hacia su entorno familiar.

¿Tristan Tate tiene hijos?

Hasta el momento no existe información pública o documentación oficial que confirme que Tristan Tate tenga hijos.

¿Qué estudió Tristan Tate?

Tristan Tate realizó su formación escolar en el Reino Unido después de que su familia se estableciera en la ciudad de Luton durante su infancia.

Las fuentes públicas consultadas no registran estudios universitarios, licenciaturas, posgrados o diplomados concluidos, ya que su trayectoria se desarrolló principalmente en el deporte profesional y posteriormente en el ámbito empresarial.

¿En qué ha trabajado Tristan Tate?

Tristan Tate es conocido por su carrera como kickboxer profesional y por su actividad como empresario digital y creador de contenido en internet.

Su trayectoria profesional incluye: