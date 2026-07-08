El influencer mexicano Brayan Zariñán, artísticamente conocido como Yan Miller, volvió al centro de la conversación tras ser señalado de presunto abuso sexual contra la empleda de un spa.

C4 Jiménez informó en redes sociales sobre el caso y aseguró que la empleada del spa había denunciado formalmente a Brayan Zariñán ante la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX).

Pero ¿quién es Brayan Zariñán? Te decimos todo lo que se sabe del influencer mexicano que fue señalado de abuso sexual.

¿Quién es Brayan Zariñán?

Brayan Zariñán es un creador de contenido e influencer mexicano que ganó notoriedad en redes sociales y posteriormente en televisión gracias a su participación en diversos realities.

Influencer Brayan Zariñán es señalado por presunto abuso sexual (Redes sociales)

Trascendió en redes que Brayan Zariñán había sido denunciado ante la Fiscalía de la CDMX por presunto abuso sexual en contra de una empleada de un spa, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

¿Qué edad tiene Brayan Zariñán?

De acuerdo con la información, Brayan Zariñán tiene 27 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Brayan Zariñán?

La información señala que Brayan Zariñán habría nacido la primera quincena de mayo, por lo que su signo zodiacal es Tauro.

¿Brayan Zariñán está casado?

No existe registro público ni información oficial que indique que el influencer Brayan Zariñán esté casado.

¿Brayan Zariñán tiene hijos?

Tampoco existe registro oficial ni información pública que indique que Brayan Zariñán tenga hijos. Su contenido se enfoca exclusivamente en mostrar su trabajo y no revela mucho de su vida personal.

¿Qué estudió Brayan Zariñán?

La trayectoria académica de Brayan Zariñán es desconocida.

¿Quién es Brayan Zariñán? (Redes sociales)

¿Cuál es la trayectoria de Brayan Zariñán?

Brayan Zariñán comenzó creando contenido de entretenimiento en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram y alcanzó mayor popularidad por los videos que realizaba junto con su hermano Brandon Zariñán.

En 2024, Brandon y Brayan Zariñán participaron en el reality “Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón”, donde se convirtieron en una de las parejas más reconocidas del programa por su personalidad competitiva y carismática.

Tras el programa incrementó su presencia como influencer, colaborando con marcas y fortaleciendo su comunidad en redes sociales. También ha participado en obras de teatro y como modelo.