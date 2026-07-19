Los polémicos hermanos e influencers Andrew y Tristan Tate fueron arrestados en Miami, Florida, tras la solicitud de extradición presentada por el Reino Unido, que sumó 38 nuevos cargos en su contra.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Justicia confirmaron la detención, mientras la Fiscalía de la Corona británica (CPS) detalló que los delitos imputados incluyen violación, trata de personas y posesión de pornografía extrema.

Andrew Tate y su hermano Tristan permanecerán detenidos en Estados Unidos mientras se desarrollan los procedimientos judiciales para su traslado al Reino Unido.

Reino Unido identifica siete víctimas de Andrew y Tristan Tate

El Servicio de la Fiscalía de la Corona británica (CPS) informó que las nuevas acusaciones elevan a siete el número total de presuntas víctimas en el caso.

Los cargos detallados contra Andrew Tate y su hermano Tristan incluyen:

Andrew Tate, de 39 años, enfrenta siete cargos adicionales de violación, trata de personas con fines de explotación sexual y posesión de imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema. En total, el mayor de los hermanos enfrenta 42 cargos en el Reino Unido.

Tristan Tate, de 38 años, es acusado de dos cargos de violación, agresión sexual y tres cargos de organización o facilitación de trata de personas. Su total de cargos en suelo británico asciende a 17.

Se alega que los delitos imputados ocurrieron en un periodo comprendido entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Los hermanos, que poseen doble nacionalidad estadounidense y británica, ya enfrentaban denuncias previas por delitos similares ocurridos entre 2012 y 2015.

Andrew Tate, exkickboxer profesional, ganó notoriedad mundial por promover contenidos que fomentan la misoginia y el dominio masculino, lo que ha provocado su expulsión de redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram.

Antecedentes y situación legal de Andrew y Tristan Tate

Los hermanos Andrew y Tristan Tate se encontraban en Estados Unidos tras haber salido de Rumanía en febrero de 2025, país donde residían desde 2016 y donde también han sido investigados penalmente por explotación sexual y delincuencia organizada.

Se les permitió viajar a Florida en un avión privado después de que las autoridades rumanas levantaran sus restricciones de viaje.

La policía británica de los condados de Bedfordshire y Hertfordshire, responsable de esta “investigación compleja”, había solicitado previamente la extradición de los Tate una vez que concluyeran sus procesos legales en Rumanía.

Tras su arresto en Miami, los hermanos permanecerán detenidos a la espera de los procedimientos judiciales necesarios para su traslado al Reino Unido.