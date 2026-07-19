Andrew Tate construyó tras su retiro una carrera como empresario digital e influencer, con proyectos centrados en negocios, inversiones y criptomonedas.

La popularidad del excampeón mundial de kickboxing creció gracias a un estilo de vida de lujo y contenidos de formación en línea, aunque también ha sido objeto de controversia por sus declaraciones sobre género y masculinidad, que le valieron restricciones en varias plataformas.

Reconocido internacionalmente, Andrew Tate combina su pasado deportivo con el desarrollo de plataformas digitales de suscripción y educación financiera.

¿Quién es Andrew Tate?

Andrew Tate es un excampeón mundial de kickboxing que, tras retirarse del deporte profesional, construyó una carrera como creador de contenido y empresario digital. Su popularidad creció gracias a sus publicaciones sobre negocios, inversiones, criptomonedas y estilo de vida de lujo.

Además de su actividad empresarial, Tate ha generado controversia por sus declaraciones sobre las relaciones de género y la masculinidad, las cuales le han valido restricciones en distintas plataformas digitales y un amplio debate internacional.

¿Qué edad tiene Andrew Tate?

Andrew Tate, cuyo nombre completo es Emory Andrew Tate III, nació el 1 de diciembre de 1986, por lo que actualmente tiene 39 años.

¿Andrew Tate tiene pareja?

No existe información pública que confirme que Andrew Tate tenga una pareja estable o un matrimonio vigente. Hasta el momento, mantiene un perfil reservado respecto a su vida sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Andrew Tate?

Andrew Tate nació el 1 de diciembre, por lo que pertenece al signo Sagitario. Este signo corresponde al elemento fuego y suele asociarse con personas independientes, aventureras, directas y orientadas a asumir riesgos.

¿Andrew Tate tiene hijos?

Andrew Tate ha mencionado en diversas entrevistas la posibilidad de tener hijos; sin embargo, hasta la fecha no existe información pública o documentación oficial que confirme la identidad o el número de sus descendientes.

¿Qué estudió Andrew Tate?

Andrew Tate realizó sus estudios básicos y de educación media en el Reino Unido antes de dedicarse de lleno al kickboxing profesional.

Cursó la educación secundaria en Halyard High School, en Luton, Inglaterra, y posteriormente estudió en Luton Sixth Form College.

¿En qué ha trabajado Andrew Tate?

Andrew Tate es conocido internacionalmente por su trayectoria como deportista de alto rendimiento y por el desarrollo de negocios digitales enfocados en contenido por suscripción y formación en línea.

Su trayectoria profesional incluye: