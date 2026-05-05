Este 5 de mayo, con ayuda de la inteligencia artificial, la Casa Blanca arremetió contra dos demócratas del Congreso, a quienes vinculó con la migración irregular en Estados Unidos.

Los blancos de burla de la administración de Donald Trump son Hakeem Jeffries y Chuck Schumer.

En la imagen creada por IA, los demócratas lucen sombreros mexicanos tradicionales, a la par que brindan con lo que parece ser una margarita mientras comparten unos nachos con salsa roja.

Frente a ellos hay un letrero que dice: “Amo a los inmigrantes ilegales”.

En la publicación compartida en la red social X, se felicita a todos los que celebran este 5 de mayo, fecha que en Estados Unidos asocian con la celebración de la cultura y herencia mexicano-estadounidense.

Sin duda, es la referencia de la disputa presupuestaria y de seguridad nacional que actualmente enfrente republicanos y demócratas.

Casa Blanca arremete contra líderes demócratas (@WhiteHouse / X)

No es la primera vez que la administración de Trump se burla de Hakeem Jeffries.

En septiembre del año pasado alteró una imagen para que este luciera bigote y un tradicional sombrero mexicano durante su paso por la Casa Blanca.

A Chuck Schumer también lo atacaron al publicar un audio alterado en el que se escuchaba al demócrata decir frases despectivas sobre los inmigrantes.

Chuck Schumer responde ataque de la Casa Blanca

El Senador de los Estados Unidos, Chuck Schumer lo deja claro, no le teme al presidente.

Tras enterarse de la imagen alterada que la Casa Blanca puso en circulación, Chuck Schumer se lanzó contra Donald Trump.

También por la red social X, el funcionario publicó una imagen editada con IA de Trump junto a Jeffrey Epstein. El escenario es casi el mismo. Ambos lucen sombreros mexicanos tradicionales.

Remata con el texto “Feliz 5 de mayo”, publicación que retuiteó Hakeem Jeffries y que hasta el momento el mandatario no le ha respondido.