Paula White, quien cinco años atrás convocó a un rezo masivo para Donald Trump, nuevamente está en la mira.

La consejera espiritual espiritual de la Casa Blanca, Paula White, en plena Semana Santa, comparó a Donald Trump con Jesucristo.

De acuerdo con la pastora, el Presidente de Estados Unidos, de 79 años de edad, ha seguido un patrón duro que hoy lo tiene en la gloria, tal y como cita la biblia.

“Señor Presidente, nadie ha pagado un precio como el que tú has pagado, casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado, arrestado y acusado falsamente“, dijo. Paula White

En un encuentro al que asistieron políticos y religiosos, que tuvo lugar el primero de abril, recordó que Jesús de Nazaret “el tercer día se levantó, derrotó al mal y venció a la muerte junto al sepulcro”.

Por lo que vaticina un buen futuro al también empresario.

“Serás victorioso en todo lo que emprendas porque Dios te está usando”, agregó, Paula White

Paula White, leader of the White House Faith Office, speaks about President Trump:



"You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. You will be victorious in all you put your hand to because God is using you." pic.twitter.com/WHBPNzt4Ha — The American Conservative (@amconmag) April 1, 2026

Pero, ¿quién es ella? En SDPnoticias te compartimos algunos datos.

¿Quién es Paula White?

Paula Michelle White-Cain es una pastora, telepredicadora y consejera espiritual estadounidense.

Es la asesora espiritual de Donald Trump, así como la asesora de la llamada Oficina de la Fe, de la Casa Blanca.

En Instagram se identifica como paulamichellewhite, donde la siguen 579 mil personas.

Paula White (@paulamichellewhite / Instagram)

¿Qué edad tiene Paula White?

Paula White nació en Misisipi, Estados Unidos, el 20 de abril de 1966 por lo que actualmente tiene 59 años de edad.

¿Quién es el esposo de Paula White?

Paula White está casada con Jonathan Cain, tecladista y compositor de la banda de rock Journey. Este es su tercer matrimonio. Previamente fue la esposa de:

Dean Knight, de 1985 a 1989.

Randy White, de 1990 a 2007.

¿Qué signo zodiacal es Paula White?

A Paula White la rige el signo zodiacal de tauro.

¿Cuántos hijos tiene Paula White?

Paula White tiene un hijo llamado Bradley Knight, fruto de su primer matrimonio con Dean Knight.

Paula White (@paulamichellewhite / Instagram)

¿Qué estudió Paula White?

Paula White asistió al Seneca Valley High School, escuela secundaria en Germantown, Maryland. Se desconoce su grado de estudios.

¿En qué ha trabajado Paula White?

Paula White se adentró al cristianismo en 1984 a través de la Iglesia de Dios de Damascus.

Se desempeñó como pastora de la Without Walls International Church en Tampa, Florida, la cual fundó con su segundo esposo en 1991.

El 12 de julio de 2009 asumió el cargo de pastora principal de la iglesia, misma que cambió de sede en tres ocasiones.

Desde 2011 hasta mayo de 2019 fue pastora principal de New Destiny Christian Center en Apopka, Florida.

Ha participado en las dos administraciones presidenciales de Donald Trump.