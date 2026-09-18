Melba María Pría Olavarrieta es una socióloga y funcionaria mexicana que se desempeña como embajadora de México en Japón desde abril de 2019. Antes de representar a México en Tokio, fue embajadora en Indonesia y India, además de ocupar diversos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y otras instituciones públicas.

¿Quién es Melba Pría Olavarrieta?

La embajadora de México en Japón, Melba Pría nació en la Ciudad de México y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en temas relacionados con política pública, relaciones internacionales, comunidades mexicanas en el exterior, diversidad e inclusión.

En abril de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador propuso su nombramiento como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Japón. El Senado ratificó posteriormente la designación. La Embajada de México en Japón señala que Melba Pría ocupa el cargo desde el 29 de abril de 2019.

¿Qué edad tiene Melba Pría Olavarrieta?

Melba Pría nació el 2 de enero de 1958 en la Ciudad de México. De acuerdo con esa fecha de nacimiento registrada en documentación del Senado, tiene 68 años en 2026.

¿Melba Pría Olavarrieta tiene hijos?

La embajadora de México en Japón, Melba Pría ha mantenido separada su vida personal de su cargo como embajadora de México, por lo que se desconoce sobre su familia.

¿Qué estudios tiene Melba Pría Olavarrieta?

Melba Pría es licenciada en Sociología. También cuenta con dos maestrías, una en Políticas Públicas y otra en Estudios Internacionales, además de un posgrado en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos.

Documentación presentada ante el Senado señala que realizó estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que cursó una maestría en Administración y Políticas Públicas en el entonces Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), además de estudios de seguridad nacional y estudios estratégicos. También realizó estudios en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Melba Pría Olavarrieta?

La trayectoria de Melba Pría abarca distintas áreas del servicio público mexicano.

Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue titular de la Unidad de Atención a Organizaciones Sociales, directora general de Enlace Estatal y Federal y directora general para las Comunidades Mexicanas en el Exterior. En este último cargo trabajó en asuntos relacionados con los derechos de los mexicanos en sus países de residencia y su relación con la política pública nacional.

También ocupó cargos en otras instituciones. Fue directora general del Instituto Nacional Indigenista, trabajó en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Un expediente presentado ante el Senado registra además que fue delegada especial de la SEP en Chiapas y que en el IMSS realizó labores editoriales, de promoción cultural y programas dirigidos a trabajadores y población en zonas urbanas y semirurales.

En el ámbito diplomático, fue embajadora de México en Indonesia de 2007 a marzo de 2015 y posteriormente embajadora en India de abril de 2015 a mayo de 2018. En 2019 fue propuesta para representar a México en Japón.

Desde abril de 2019, Pría es la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Japón, con sede en Tokio. En este cargo ha participado en actividades relacionadas con la relación bilateral, la promoción económica, cultural y turística, así como la atención de la comunidad mexicana residente en Japón.

Además de su actividad diplomática, la Embajada señala que ha publicado diversos trabajos sobre diversidad y políticas públicas. Entre sus publicaciones registradas por la SRE se encuentran estudios sobre educación en Chiapas, regiones indígenas, diversidad étnica y cultural, y población migrante.