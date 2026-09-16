El embajador de Japón, Kozo Honzei, cantó “Cielito Lindo” en japonés como parte de la celebración por la Independencia de México; el gesto fue bien recibido por los mexicanos para festejar el grito.

“Quisiéramos celebrar con todos ustedes con mucha alegría y mucha emoción”. Kozo Honzei, embajador de Japón en México

Junto con varios funcionarios japoneses vestidos con el típico sombrero de mariachi y otros detalles mexicanos, la Embajada de Japón en México compartió el video para celebrar el Grito de Independencia.

El mismo ya fue dado en la Embajada de México en Japón, junto a los connacionales que viven en el país asiático que asistieron a la celebración que encabezó la embajadora Melba Pría.

Embajador de Japón canta “Cielito Lindo” en japonés para celebrar la Independencia de México

Como parte de una “sorpresa especial” para celebrar a México y su Día de la Independencia, la Embajada de Japón compartió un video con Kozo Honzei y varios funcionarios cantando “Cielito Lindo” en japonés.

Tal como señaló el embajador de Japón en México, el detalle forma parte de la celebración de este 15 de septiembre a la que se sumaron con mucha alegría y emoción.

Junto a varios funcionarios, entonaron “Cielito Lindo” como se diría en japonés —subtítulos incluidos para acompañarlos a cantar— sin modificar la conocida estrofa de la melodía mexicana.

En el final del video, los funcionarios y el embajador de Japón alzaron las banderitas que ondearon durante toda la canción mientras gritaban: “Viva México”.

Embajada de México en Japón también celebró el Día de la Independencia

La Embajada de México en Japón también celebró el Día de la Independencia, en conjunto con la comunidad mexicana en el país asiático, a la que se sumaron todos aquellos que comparten el cariño por nuestro país.

Así lo compartieron en sus redes sociales, en donde se ve en video la llegada de mexicanos y japoneses a la embajada que se encuentra en Tokyo, en donde la embajadora Melba Pría dio el Grito.

Además de mariachi, ofrecieron variedad de tacos y se destacó el baile con piezas típicas mexicanas como “El Payaso del Rodeo” para celebrar este 15 de septiembre.