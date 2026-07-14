El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, impulsará una estrategia de promoción económica internacional con la realización del Seminario de Negocios e Inversión en México 2026: La revisión del T-MEC y las oportunidades de inversión en el Estado de San Luis Potosí”, que se llevará a cabo el próximo 21 de julio en Osaka, Japón.

El encuentro reunirá a autoridades, organismos empresariales y representantes del sector industrial para presentar las ventajas competitivas de San Luis Potosí como destino de inversión extranjera.

Ricardo Gallardo Cardona fortalece la presencia económica de San Luis Potosí en Japón

El seminario será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través de la Oficina de Enlace del Gobierno del Estado en Japón, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Osaka, la Asociación Japonesa de Fabricantes de Autopartes y la Organización de Comercio Exterior de Japón.

La jornada se desarrollará en formato híbrido y permitirá acercar a empresarios japoneses información sobre las condiciones que ofrece San Luis Potosí para la instalación y expansión de nuevas inversiones.

San Luis Potosí promoverá oportunidades de inversión en Japón. (cortesía)

Seminario analizará oportunidades derivadas de la revisión del T-MEC

Durante el evento se presentarán las fortalezas de la entidad en sectores estratégicos como la industria automotriz, manufactura, industria química, infraestructura y salud.

Asimismo, se analizarán los efectos de la revisión del T-MEC y las oportunidades que surgen a partir de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, un proceso que ha generado nuevas posibilidades para atraer inversiones hacia México.

Empresas japonesas compartirán casos de éxito en San Luis Potosí

El programa contempla la participación de empresas japonesas con operaciones consolidadas en la entidad, que compartirán sus experiencias de crecimiento y desarrollo.

Entre los participantes se encuentra el presidente del Consejo de Administración de Nissin Manufacturing Co., Ltd., Takashi Hirano, así como representantes de Daikin Manufacturing México, quienes expondrán los resultados obtenidos tras establecer operaciones en territorio potosino.

Con esta estrategia, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, busca fortalecer los lazos comerciales con Japón, ampliar la presencia internacional de la entidad y generar condiciones para la llegada de nuevos proyectos productivos que impulsen el desarrollo económico y la generación de empleos.