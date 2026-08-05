Kyle Diamantas es un abogado estadounidense especializado en regulación alimentaria, cumplimiento normativo y asuntos legales relacionados con productos de consumo y ciencias de la vida.

Actualmente se desempeña como comisionado interino de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), una de las instituciones más importantes del país en materia de salud pública y seguridad alimentaria.

Antes de asumir la dirección interina de la FDA, Diamantas ocupó el cargo de Deputy Commissioner for Food y estuvo al frente del Human Foods Program, desde donde supervisó políticas de seguridad alimentaria, nutrición y respuestas regulatorias de la agencia.

¿Quién es Kyle Diamantas?

Kyle Diamantas es un abogado especializado en derecho regulatorio que ha construido su carrera alrededor de temas relacionados con la industria alimentaria, cumplimiento de normas y litigios empresariales.

Antes de incorporarse a la FDA, trabajó en firmas jurídicas donde asesoró a compañías de alimentos, productos de consumo y sectores relacionados con ciencias de la vida.

Su experiencia en litigios, aplicación de regulaciones y políticas públicas lo llevó a integrarse a la agencia federal, donde posteriormente asumió responsabilidades de alto nivel en la división encargada de alimentos humanos.

Como parte de su trabajo en la FDA, participó en la supervisión de estrategias relacionadas con la seguridad de los alimentos, regulación de productos y toma de decisiones ante riesgos sanitarios.

¿Cuántos años tiene Kyle Diamantas?

Kyle Diamantas tiene 38 años. Nació el 25 de noviembre de 1987.

¿Quién es la pareja de Kyle Diamantas?

No existe información pública verificable sobre la pareja o estado sentimental de Kyle Diamantas.

¿Qué signo zodiacal es Kyle Diamantas?

Kyle Diamantas es Sagitario, debido a que nació el 25 de noviembre.

Este signo pertenece al elemento Fuego y suele asociarse con características como independencia, optimismo, iniciativa y búsqueda constante de nuevos retos.

¿Cuántos hijos tiene Kyle Diamantas?

No hay información pública confirmada sobre si Kyle Diamantas tiene hijos.

¿Qué estudió Kyle Diamantas?

Kyle Diamantas cuenta con formación en ciencias políticas y derecho.

Estudió una licenciatura en Political Science con enfoque pre-law en la University of Central Florida.

Obtuvo el grado de Juris Doctor (J.D.) en la University of Florida Levin College of Law.

¿En qué ha trabajado Kyle Diamantas?

Kyle Diamantas es conocido por su trayectoria como abogado regulatorio y funcionario especializado en políticas alimentarias, con experiencia tanto en el sector privado como dentro del gobierno estadounidense.

Entre los principales cargos y actividades de su trayectoria destacan: