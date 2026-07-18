El nombre de Michael Kozak, diplomático de Estados Unidos y cercano a Donald Trump, cobró relevancia luego de rechazar las cartas enviadas por México para reprobar las acciones contra mexicanos migrantes a manos del ICE.

“Kozak devolvió las cartas de México que pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno estadounidense que opera en territorio soberano de Estados Unidos”. Gobierno de

Michael Kozak consideró que dichas cartas pretendían intervenir en decisiones de autoridades estadounidenses e incluso instó a México a expresar sus inquietudes por la vía diplomática, “como es costumbre.”

¿Quién es Michael Kozak?

Michael G. Kozak es un diplomático estadounidense con 40 años de experiencia, quien desde septiembre de 2019 se desempeña como Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Estados Unidos devolvió a México una serie de cartas relacionadas con la crisis migratoria (Michelle Rojas)

En ese puesto, Kozak coordina y comunica la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe, lo que incluye la relación con México y la política migratoria.

Anteriormente, se desempeñó como embajador de los Estados Unidos en Bielorrusia entre 2000 y 2003, y jefe de misión en la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana entre 1996 y 1999.

¿Cuántos años tiene Michael Kozak?

Michael G. Kozak nació el 18 de septiembre de 1946 en Pasadena, California, Estados Unidos, por lo que tiene 79 años a la publicación de esta nota.

Michael Kozak (Especial)

¿Quién es la esposa de Michael Kozak?

De acuerdo con registros biográficos, Michael Kozak está casado con Eileen Kozak, de quien no se dispone mayor información.

¿Quiénes son los hijos de Michael Kozak?

Michael Kozak tiene dos hijos junto a su esposa. Sus nombres son:

Dan Kozak, especialista en informática.

Alex Kozak, especializado en estudios clásicos

¿Qué estudió Michael Kozak?

Michael G. Kozak estudió en la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley), una de las universidades públicas más prestigiosas de Estados Unidos.

En esa institución obtuvo sus títulos en:

Licenciatura en Ciencias Políticas (Licenciatura en Ciencias Políticas)

Juris Doctor (J.D.)

Michael Kozak (Especial)

¿En qué ha trabajado Michael Kozak?

Michael Kozak ha tenido una larga carrera diplomática y jurídica dentro del gobierno de Estados Unidos desde el año 1980.

Entre sus principales cargos figuran puestos como:

Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental (interino) en 2019–2020

Embajador de Estados Unidos en Bielorrusia (2000–2003)

Jefe de la Sección de Intereses de EE. UU. en La Habana (1996–1999)

Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos (interino) en 1989

Subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Interamericanos (1988–1991)

Director principal del personal del Consejo de Seguridad Nacional (2005–2009)

Asesor principal en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (2009–2017)

Enviado especial interino para monitorear y combatir el antisemitismo (2012–2013)

También fue abogado y subdirector principal en la Oficina del Asesor Legal (1982–1988), así como mediador de conflictos en Nicaragua, Líbano, Egipto–Israel.