Lindsey Graham fue una de las figuras más influyentes del Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos, quien murió recientemente por una enfermedad “breve y repentina”.

Se convirtió en uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump e Israel en el Congreso de Estados Unidos, y viajó por todo el mundo para promover una política exterior estadounidense más agresiva.

¿Quién fue Lindsey Graham?

Lindsey Graham era una de las figuras más influyentes en Washington en política exterior, y asesoró a Trump en los temas bélicos relacionados con Irán y Rusia.

Aunque originalmente fue un crítico feroz de Donald Trump durante las primarias de 2016, con el tiempo se transformó en uno de sus aliados y consejeros más cercanos y leales en el Capitolio.

Muere Lindsey Graham, senador de Estados Unidos a los 71 años de edad (Ben Curtis / AP Photo / AP Photo/Ben Curtis)

El 11 de julio de 2026, falleció de manera repentina a los 71 años tras una breve enfermedad en Washington, D.C.

¿Cuántos años tenía Lindsey Graham?

Lindsey Graham, nació un 9 de julio de 1955 y murió el 11 de julio de 2026 a los 71 años de edad.

¿Tenía esposa Lindsey Graham?

Lindsey Graham nunca se casó. Vivió gran parte de su vida como soltero, aunque alguna vez estuvo cerca de casarse con una mujer.

¿Tenía hijos Lindsey Graham?

Según se reporta, Lindsey Graham nunca tuvo hijos.

¿Qué estudió Lindsey Graham?

El exsenador Lindsey Graham estudió en la Universidad de Carolina del Sur, donde se graduó primero con una Licenciatura en Psicología en 1977.

Posteriormente, obtuvo su título en Derecho en 1981, siendo fue el primer miembro de su familia en asistir a la universidad.

Después, obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia y se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como abogado militar.

Lindsey Graham (AP)

¿En qué trabajó Lindsey Graham?

La carrera de Lindsey Graham se dividió principalmente entre el servicio militar y la política de alto nivel:

Se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) en 1982, desempeñándose como abogado militar (juez abogado o JAG)

Estuvo en servicio activo en Europa como fiscal en jefe de la Fuerza Aérea de 1984 a 1988

Continuó en la Guardia Nacional Aérea y en la Reserva de la Fuerza Aérea, llegando a servir en la Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991) y retirándose formalmente con el rango de Coronel en 2015

En sus inicios políticos fue elegido para la Cámara de Representantes de Carolina del Sur en 1993–1995 y posteriormente dio el salto a la política federal con cargos en: