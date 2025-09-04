En el contexto de la visita a Ecuador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dicho gobierno designó a Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas; aquí te decimos quiénes son los grupos delictivos señalados.

Hoy jueves 4 de septiembre, mediante un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a cargo de Marco Rubio, señaló a Los Lobos y a Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y como terroristas globales especialmente designados (SDGT).

La información de se dio a conocer en el marco de la visita de Marco Rubio a Ecuador, luego de su paso por México, para reforzar la influencia de Washington en América Latina, dado que la Cancillería de Rusia destacó el desplazamiento de la influencia global hacia Asia, África y América Latina.

Estados Unidos designa a Los Lobos y Los Choneros como terroristas (@rgarcia25S / Tomada de X)

Marco Rubio en Ecuador; ¿Quiénes son Los Lobos y Los Choneros?

Luego de la visita de Marco Rubio a Ecuador, el Gobierno de Estados Unidos designó a a Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas, en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la orden ejecutiva 13224.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el objetivo de ambas organizaciones es "controlar las rutas de tráfico de drogas que atraviesan Ecuador aterrorizando y ejerciendo una violencia brutal sobre la población ecuatoriana“.

El comunicado de dicha información recordó que en julio de 2025, autoridades de Ecuador y Estados Unidos cooperaron para extraditar al líder de “los Choneros”, Fito Macías, quien fue el primer ciudadano ecuatoriano extraditado desde Ecuador para ser juzgado en Estados Unidos.

Estados Unidos busca asentar tropas militares en Ecuador

En el marco de la visita de Marco Rubio a Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos reveló que su país busca asentar tropas militares en la nación de América Latina.

“Hablamos de la posibilidad, no es algo hecho todavía, de estacionar elementos militares de EE.UU. en el territorio (ecuatoriano), en cooperación, obviamente, con el Gobierno, (lo) que crea oportunidades para poder cooperar en conjunto, poder entrenar en conjunto y enfrentar una amenaza que tenemos en común”, explicó Marco Rubio en conferencia de prensa con la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

“Estamos comprometidos 100 % a ayudar a este Gobierno, ayudar a Ecuador a enfrentarse a esta amenaza, una amenaza que realmente en muchos casos es fomentada desde el extranjero. Estos son grupos de narcotráfico, de minería ilegal, que se convierten en grupos ilegales, pero todo viene procedente de cosas que están ocurriendo en el exterior, pero es una amenaza interior para el país” Marco Rubio

En esa relación de ideas, el alto funcionario de Estados Unidos dio a conocer que el Departamento de Estado destinará "13,5 millones de dólares para combatir a la droga y el crimen", así como “seis millones de dólares para drones”.

Cabe recordar que el 3 de junio de 2025, el Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, aprobó una reforma constitucional que autorizó la instalación de bases militares extranjeras en su territorio, la cual aún debe ser ratificada en referéndum popular.

Con información de RT