Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó la detención del “L-12”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generador de violencia en Tijuana, en Baja California.

De acuerdo con la información, José Socorro, alías “L-12”, era un objetivo prioritario para el gobierno y su detención se dio en un operativo conjunto entre las fuerzas federales y autoridades estatales en Sinaloa.

Capturan a “L-12”, líder del CJNG en Tijuana (Redes sociales)

“L-12”, líder del CJNG en Tijuana, fue detenido, informa García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la detención de José Socorro, alias “L-12”, señalado como líder de una célula criminal con operaciones en Tijuana, presuntamente ligada con el CJNG.

José Socorro, “L-12”, quien cuenta con tres órdenes de aprehensión en su contra por homicidio, fue detenido en el estado de Sinaloa y fue trasladado a Tijuana para determinar su situación jurídica ante un juez.

Según fuentes extraoficiales, la célula criminal que operaba José Socorro, “L-12”, en Tijuana estaría vinculada al CJNG y se sospecha que el detenido participó en un feminicidio ocurrido en septiembre de 2025.

La detención de José Socorro, alias “L-12”, fue el resultado de una investigación que permitió identificar que residía en Sinaloa, donde además se detuvieron 14 personas más en un segundo operativo.