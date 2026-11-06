Santiago Peña, aún presidente de Paraguay que renunció al cargo por el caso Ueno Bank, se comprometió a colaborar en las investigaciones que se llevan a cabo por los hechos.

Así lo garantizó por medio de un comunicado que compartió en sus redes sociales, en el que aseguró que va a cooperar con las instituciones a cargo de las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido. Santiago Peña

Por otro lado, Santiago Peña adelantó que va a ejercer su derecho a la defensa legal, debido a que afirmó que cuenta con argumentos y pruebas sobre el caso Ueno Bank.

Queridos compatriotas:



Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.



Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Santiago Peña promete colaborar con las investigaciones del Caso Ueno Bank

El jueves 5 de noviembre, Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay en medio de la crisis política y financiera que se generó debido a la quiebra de Ueno Bank.

Tras los hechos que comprometen unos 850 millones de dólares de fondos públicos del país, la fiscalía General de Paraguay inició una investigación en la que Santiago Peña garantizó que colaborará.

En su mensaje, el presidente prometió que colaborará con las instituciones que lo requieran en busca de aclarar los hechos y de ser el caso, se finquen las responsabilidades para quienes hayan infringido la ley.

Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Santiago Peña

En ese sentido, Santiago Peña afirmó que presentará todos los datos que se le pidan, pues refirió que lo más importante es que el pueblo de Paraguay conozca sin ningún contratiempo la verdad de lo que pasó en el caso Ueno Bank.

Por otro lado, se pronunció a favor de resarcir el daño patrimonial de los cuentahabientes que poseen ahorros en el banco, lo que sentenció, debe cumplirse sin importar el rumbo del juicio político que se abrió en su contra.

Santiago Peña. Caso Ueno Bank (Michelle Rojas)

Santiago Peña se defenderá en caso Ueno Bank

Tras asegurar que colaborará con las autoridades en el caso Ueno Bank, Santiago Peña advirtió que se va a defender en el juicio político que se inició en su contra, pues dijo que se trata de un derecho que va a ejercer.

Incluso, el expresidente de Paraguay apuntó que realizará su defensa por medio de “argumentos y pruebas”, así como “con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”.

En el mismo sentido, señaló que pese a que ya exista alguna decisión, no claudicará en su defensa debido a que tiene la encomienda de rendir cuentas y dar explicaciones frente al pueblo paraguayo.

Finalmente, el exmandatario hizo un llamado a mantener la “calma y la paz”, pues insistió en que los reclamos de la ciudadanía tienen que ser escuchados y atendidos de forma respetuosa, con información clara y acciones concretas.