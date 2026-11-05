Santiago Peña, presidente de Paraguay, continúa al frente del Poder Ejecutivo luego de que el Congreso no lograra reunir el quórum necesario para resolver su renuncia, presentada este jueves 5 de noviembre.

La sesión conjunta de diputados y senadores fue convocada para determinar si aceptaban la dimisión de Santiago Peña o continuaban con el juicio político en su contra, pero no se alcanzó el quórum.

Sin quórum legislativo, Santiago Peña continúa al frente de la Presidencia de Paraguay

Este jueves 5 de noviembre, Santiago Peña anunció su renuncia en medio de la crisis financiera por el cierre de Ueno Bank, con cuya institución habría tenido vínculos como socio.

Sin quórum legislativo, Santiago Peña continúa al frente de la Presidencia de Paraguay (Jorge Saenz / AP Photo/Jorge Saenz)

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó intervenir Ueno Bank luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la legislación.

La medida contra Ueno Bank provocó el cierre de sus servicios digitales, tarjetas y cajeros automáticos, por lo que millones de usuarios quedaron temporalmente sin acceso a sus ahorros.

Pese a que Santiago Peña presentó su renuncia como presidente de Uruguay, el mandatario continúa al frente del Ejecutivo, pues no se alcanzó el quórum legislativo para discutir la renuncia del mandatario.

Horas antes, los diputados habían aprobado por unanimidad, con 78 votos, la acusación para iniciar un juicio político contra Santiago Peña, lo que abrió el camino al Senado para analizar su posible destitución.

Al momento de la votación, la mayoría de los legisladores abandonó el recinto, lo que dejpo al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar con la sesión, por lo que se dio por terminada.

La falta de quórum impidió que el Congreso Nacional tomara una resolución definitiva sobre la renuncia, por lo que Santiago Peña permanece formalmente como presidente de Paraguay.