Karoline Leavitt se encuentra en la mira tras destaparse la detención de Bruna Ferreira, quien es madre del sobrino de la vocera de la Casa Blanca.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Bruna Ferreira debido a que extendió su permanencia en Estados Unidos pese a que su visa de turista venció.

¿Quién es Bruna Ferreira?

Bruna Caroline Ferreira es la cuñada de Karoline Leavitt, actual vocera de la Casa Blanca.

Aunque diversos medios se refieren a ella como “la cuñada” de Karoline Leavitt, ambas mujeres no se dirigen la palabra desde hace años.

Bruna Ferreira (Facebook)

Se sabe que el hijo de Bruna Ferreira y Michael Leavitt, vive con su padre desde el día de su nacimiento .

Hoy, el nombre de Bruna Ferreira ha tomado fuerza al darse a conocer su detención de parte de ICE.

Actualmente se encuentra en las instalaciones de la agencia migratoria en Louisiana, donde decidirán si es deportada a su natal Brasil.

¿Qué edad tiene Bruna Ferreira?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Bruna Ferreira y, por tanto, su edad.

¿Quién es el esposo de Bruna Ferreira?

Se desconoce el estado civil de Bruna Ferreira.

¿Cuántos hijos tiene Bruna Ferreira?

Bruna Ferreira, de origen brasileño, tiene un hijo de 11 años, fruto de su pasada relación con Michael Leavitt.

Bruna Ferreira junto a su hijo (Mark Kemp / Facebook)

¿Qué estudió Bruna Ferreira?

Se desconoce el grado de estudios de Bruna Ferreira.

¿En qué ha trabajado Bruna Ferreira?

Se desconoce este dato sobre Bruna Ferreira.

Bruna Ferreira, cuñada de Karoline Leavitt, es detenida por agentes del ICE

El pasado 12 de noviembre, Bruna Ferreira, cuñada de Karoline Leavitt, fue detenida por agentes del ICE.

Bruna Ferreira fue detenida en Revere, Massachusetts y trasladada a la agencia migratoria en Louisiana, donde podría ser deportada a Brasil.

De acuerdo con su defensa, la excuñada de Karoline Leavitt, llegó a Estados Unidos en 1998, junto a su familia.

Obtuvo la visa de turista B, misma que caducó el 6 de junio de 1999, señala el New York Post.

Aunque quiso renovarla durante el primer mandado de Donald Trump, no pudo por los esfuerzos del ahora presidente de Estados Unidos de acabar con el programa de DACA.

Razón por la que su abogado, impugnó su detención argumentando que ésta se encuentra bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), impulsado por el expresidente Barack Obama.

Dicho programa concede la residencia a quienes llegaron a Estados Unidos de forma ilegal siendo niños.

Sin embargo, beneficiarios de DACA han sido arrestados por el ICE por orden del máximo mandatario.

Ante esto, familiares de Bruna Ferreira están pidiendo ayuda económica a través del portal GoFundMe, para financiar su defensa.