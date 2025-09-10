Un grupo de personas se manifestaron frente a la torre Trump en Chicago debido a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que se han implementado en la demarcación.

El Departamento de Seguridad anunció que el gobierno de Donald Trump lanzaría la operación Midway Blitz en Chicago con el objetivo de detener a migrantes indocumentados con antecedentes penales.

Ante las redadas de ICE y las políticas migratorias implementadas en Chicago y en todo Estado Unidos, los manifestantes escalaron sus exigencias hasta llegar a la torre Trump; te damos los detalles.

Manifestación contra redadas de ICE en Chicago escala hasta la torre Trump

Este martes 9 de septiembre, decenas de personas se unieron en manifestación para rechazar las redadas de ICE y la operación Midway Blitz que anunció el Departamento de Seguridad en Chicago.

Los manifestantes se reunieron en el centro de Chicago, en una de las calles más transitadas y la que justo lleva a la torre Trump, ubicada en 401 North Wabash Avenue en el River North Gallery District.

Durante el recorrido, los manifestantes exigían y sostenían carteles para que se detuvieran las redadas de ICE en Chicago; Fuera ICE de Chicago" y “Manos fuera de Chicago”, decían algunos.

Protestas contra redadas de ICE en Chicago. (Erin Hooley / AP)

Protestan en Chicago por rechazadas de ICE y operación Midway Blitz en Chicago

La operación Midway Blitz en Chicago tiene como objetivo localizar a migrantes indocumentados con antecedentes penales, entre ellos, algunos acusados de delitos como:

Agresiones

Secuestros

Narcotráfico

Pandillas

De acuerdo con la información, esta operación fue lanzada en honor a Katie Abraham, una joven que murió en un accidente vial en Illinois provocado por un migrante que conducía en estado de ebriedad.

Para llevar a cabo esta operación se han desplegado más de 200 agentes federales, con alrededor de 100 vehículos para realizar las detenciones; hasta el momento no se han dado cifras oficiales de arrestos.