La aerolínea Plus Ultra podría frenar su llegada a México tras la detención de su CEO.

Después de que se reportara que el CEO de Plus Ultra fue detenido, muchos se preguntan si la compañía tendrá operaciones en México.

¿Plus Ultra frenará su llegada a México tras detención de su CEO? Esto sabemos

Luego de que el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, fuera detenido, queda la incógnita si la aerolínea llega a nuestro país.

Cabe señalar que Plus Ultra sí tiene autorizadas rutas de operación hacia México; sin embargo, no está volando actualmente de forma regular.

Plus Ultra cuenta con un permiso oficial para realizar vuelos de forma directa entre Madrid y dos destinos de México:

CDMX

Mérida

Plus Ultra (Plus Ultra Aerolínea / Facebook)

Esto es parte del plan de expansión de rutas que tiene Plus Ultra hacia Latinoamérica en 2025, el cual está impulsado por la incorporación que hizo la compañía de aviones viva Airbus a su flota.

Ahora bien, de momento no es posible adquirir boletos directos con Plus Ultra a México porque no hay rutas activas o fechas confirmadas de vuelos.

CEO de Plus Ultra es detenido; investigan posible delito de blanqueo de capitales

Este jueves 11 de diciembre se reportó la detención de Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra.

La Policía Nacional registró la aerolínea española y también arrestó al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez.

Además de que se presentó en los domicilios de los principales responsables de la investigación.

Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra (Plus Ultra Aerolínea / Facebook)

La investigación es realizada por el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid y los agentes han volcado los dispositivos informáticos.

De acuerdo con medios locales, la empresa Plus Ultra que cuenta con accionistas venezolanos está colaborando con la Policía Judicial.

Cabe señalar que el procedimiento judicial investiga un posible delito de blanqueo de capitales y está centrada en la gestión de Plus Ultra.

Dicha aerolínea española fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia por 50 millones de euros (1 mil 058 millones de pesos).

Plus Ultra ha sido señalada por los principales investigados del llamado caso Koldo en España, proceso penal por corrupción centrado en el:

José Luis Ábalos, exministro de Transportes

Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos

El también llamado caso Ábalos involucra a allegados al presidente Pedro Sánchez.

De acuerdo con el medio El Mundo, la investigación a Plus Ultra se relaciona con las indagaciones que la Fiscalía realiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven.

De 2020 a 2021, Plus Ultra solicitó créditos millonarios a sus sociedades. Sucribiendo préstamos para:

Wailea Invest

Allpa Wira

Valerian Corporation

Esas operaciones están siendo investigadas por blanqueo por el desplome que generó el Covid-19, aunque la empresa menciona que fueron transacciones legales.