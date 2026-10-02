El Pentágono en Estados Unidos dio a conocer la puesta en marcha del denominado Proyecto Meridian, una iniciativa del Pentágono en materia de defensa que estará bajo el liderazgo del empresario Elon Musk.

No obstante, surge la interrogante sobre ¿qué es el Proyecto Meridian?, por lo que a continuación te compartimos lo que se sabe a cerca de la iniciativa del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

¿Qué es el Proyecto Meridian? La iniciativa del Pentágono que liderará Elon Musk (Patrick Semansky, Archivo / AP Photo / AP)

¿Qué es el Proyecto Meridian? Esto se sabe del proyecto a cargo de Elon Musk

De manera oficial, el Proyecto Meridian se constituye como una nueva comisión de trabajo concebida para investigar, definir y catalogar los armamentos, sistemas tecnológicos y capacidades militares que Estados Unidos necesitará en los escenarios bélicos de las próximas décadas.

La finalidad abarca la identificación de teatros de conflicto y dominios estratégicos prioritarios, extendiendo su rango de evaluación desde el subsuelo terrestre hasta el espacio cislunar.

La agenda prioriza el desarrollo, ensayo y despliegue operativo de robótica avanzada, drones de combate, superinteligencia artificial y plataformas autónomas aplicadas a la guerra.

Para cumplir con estos requerimientos, Elon Musk contará con 120 días para poder presentar un informe estratégico que integrará conclusiones públicas y un anexo reservado en materia de seguridad nacional.

¿Qué es el Proyecto Meridian? Esto se sabe del proyecto a cargo de Elon Musk (@SpaceX)

El Proyecto Meridian se articula cono un plan de modernización más amplio impulsado por el Pentágono que busca agilizar la cadena de suministro bélico.

Asimismo, pretende eliminar trabas burocráticas dentro de la estructura militar e impulsar la autonomía operativa de sus bases mediante redes de energía independientes.

La presentación del programa estuvo a cargo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien dio a conocer los detalles desde la base militar de la Infantería de Marina en Quantico.

Esta asignación institucional formaliza el regreso de Elon Musk como asesor en tecnología del gobierno del presidente Trump, tras su previa participación en el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

En esta nueva responsabilidad con el Pentágono, el empresario compartirá el liderazgo de la iniciativa junto a Palmer Luckey, fundador de Anduril Industries, y Newt Gingrich, exlíder de la Cámara de Representantes, bajo la supervisión directa del director de tecnología del Departamento de Defensa, Emil Michael.