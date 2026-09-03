Elon Musk afirmó que mil millones de robots en 10 años superarán a la humanidad en productividad.

“Los robots empezarán a fabricar robots, lo que genera un efecto recursivo. Al principio el proceso es muy lento, pero luego crece a un ritmo explosivo. Así que, si miramos a unos 10 años, yo diría que habrá bastante más de mil millones de robots humanoides. Y la productividad de cada robot será probablemente cinco veces mayor que la de un humano..." Elon Musk

Las declaraciones del dueño de Tesla y SpaceX se dieron durante su intervención remota ante los ministros de innovación del G-20 que se reúnen en Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Elon Musk asegura que mil millones de robots en 10 años superarán a la humanidad

De acuerdo con los pronósticos de Elon Musk, la productividad de los humanos será rebasada por mil millones de robots en una década.

Elon Musk señala que su estimación es algo conservadora, aunque puntualizó que apostaría “mucho dinero” a que sucedería.

Robot humanoide Optimus de Tesla (stringer / IC photo / Imaginechina via AFP / Imaginechina via AFP)

El magnate también mencionó que la utilidad de los robots dependerá de la calidad del software de IA, su chip y su destreza electromecánica.

Su vaticinio se da en un contexto donde Elon Musk busca el desarrollo e impulso de su robot humaoide Optimus.

Según Smart Analytics Global, los envíos de robots humanoides alcanzaron las 19, 100 unidades en el primer semestre del 2026.

Es decir, más del triple de las 5,100 que se enviaron en el mismo periodo del 2025.

Elon Musk destaca que inteligencia artificial impulsará crecimiento de la economía

Otro de los puntos que predijo Elon Musk en su intervención en el G-20, fue que la inteligencia artificial acelerará el crecimiento de la economía mundial.

Para el también dueño de X, “la IA impulsará la economía global entre un 20% y un 30%”.

Incluso, añadió que a los humanos les costará competir con la IA en desarrollo de software para el 2027.

No obstante, indicó que la escasez de energía será el principal obstáculo para que los países adopten la IA, y estimó que habría “un déficit de unos 15 gigavatios el próximo año”.

Igualmente, añadió que el suministro eléctrico está por debajo del ritmo de producción de chips basados en esa tecnología.