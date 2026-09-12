Elon Musk y Sam Altman están de acuerdo con la propuesta de Dario Amodei, CEO de Anthropic, para ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) a fin de reforzar las medidas de seguridad.

Amodei planteó la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo de IA para establecer mecanismos que permitan evaluar los riesgos de los sistemas más avanzados. Elon Musk y Sam Altman expresaron estar de acuerdo.

Elon Musk y Sam Altman respaldan propuesta de Dario Amodei para desacelerar avance de la IA

A través de redes sociales, Dario Amodei compartió el ensayo que escribió sobre la necesidad de garantizar medidas de seguridad antes de continuar con el desarrollo de la IA, que crece con velocidad.

Dario Amodei pide ralentizar el desarrollo de la IA para reforzar la seguridad (Markus Schreiber / AP Photo/Markus Schreiber)

Según el directivo de Anthropic, algunos sistemas de IA podrían representar riesgos importantes para la humanidad, como posibles ataques cibernéticos a gran escala o el desarrollo de armas biológicas.

Elon Musk y Sam Altman repostearon la publicación de Dario Amodei y expresaron su coincidencia en la necesidad de establecer más seguridad frente al desarrollo de sistemas de IA cada vez más capaces.

Elon Musk y Sam Altman apoyan a Dario Amodei: piden ralentizar el desarrollo de la IA (Captura de pantalla)

Mientras que el fundador de Grok solo dijo que “Darío tiene razón”, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, señaló que el tema de seguridad es prioridad en la empresa y adelantó que ya trabajan en una propuesta.

Elon Musk y Sam Altman apoyan a Dario Amodei: piden ralentizar el desarrollo de la IA (Captura de pantalla)

La coincidencia entre figuras de compañías rivales refleja el latente riesgo por el acelerado desarrollo de la IA y la falta de controles y medidas de seguridad que protejan a la humanidad.