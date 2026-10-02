En busca de transformar la estrategia tecnológica y militar de cara al futuro, el Pentágono confirmó el lanzamiento oficial del Proyecto Meridian, una iniciativa donde Elon Musk será una pieza central.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que Elon Musk codirigirá a un grupo especializado en busca de evaluar la inteligencia artificial y robótica en escenarios de guerra.

Por medio de esa alianza se consolida la colaboración previa entre el gobierno y el sector privado, en el que las firmas del empresario mantendrán el desarrollo de infraestructura estratégica.

Pentágono anuncia integración de Elon Musk a proyecto de guerras del futuro

El miércoles 30 de septiembre, Pete Hegseth anunció la creación del Proyecto Meridian durante su discurso sobre el Estado de la Fuerza en la Base de los Cuerpos de Marina en Quantico, Virginia.

En el acto, el titular del Pentágono confirmó que Elon Musk compartirá la codirección del grupo junto al empresario Palmer Luckey y Newt Gingrich, bajo la supervisión del director de tecnología Emil Michael.

Para definir esta estrategia de defensa, la iniciativa dispondrá de un plazo estricto de 120 días enfocado en analizar los escenarios de guerra proyectados hacia los años 2030, 2050 y 2100.

Elon Musk (Matt Rourke / AP)

Asimismo, se explicó que las evaluaciones abarcarán desde operaciones bajo la superficie terrestre, hasta sistemas instalados más allá de la órbita lunar para asegurar el dominio del futuro.

La agenda priorizará la integración de enjambres de drones autónomos, plataformas robóticas avanzadas y herramientas de inteligencia artificial para fortalecer las capacidades operativas del país.

Al concluir el periodo de evaluación, la comisión entregará un informe con hallazgos públicos y un anexo clasificado que guiará las futuras inversiones militares y la adopción de nuevas tecnologías.

Proyecto consolida trabajo unido entre Elon Musk y gobierno de Estados Unidos

Cabe resaltar que previo a esta integración, el Pentágono y las compañías de Elon Musk firmaron contratos multimillonarios para consolidar la red de satélites militares conocida como Starshield.

Dicha plataforma gubernamental opera en órbita baja para ofrecer comunicaciones encriptadas, detección de amenazas aéreas y procesamiento seguro de datos en tiempo real para las tropas.

De igual forma, la Fuerza Espacial estadounidense adjudicó convenios estratégicos a SpaceX para evaluar el proyecto Rocket Cargo, destinado al transporte ultrarrápido de suministros militares.

Con estos cimientos tecnológicos ya desplegados, la participación en el nuevo panel consolida la transición de la defensa norteamericana hacia la infraestructura privada para el futuro de la guerra.