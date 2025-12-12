Trump emite advertencia sobre la estrategia contra el narcotráfico en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emitió una nueva advertencia relacionada a la estrategia que llevará a cabo su país contra el narcotráfico en Venezuela.

Según dijo Trump en entrevista para medios desde su oficina en la Casa Blanca, ‘pronto’ su país llevará a cabo ataques terrestres contra envíos de drogas producidas en Venezuela.

"It's going to be starting on land pretty soon."



President Donald Trump gave an update on combatting drugs and migration from Venezuela. pic.twitter.com/JeZM5cmfuU — NEWSMAX (@NEWSMAX) December 11, 2025

En medio de la ofensiva contra Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump celebró que los ataques de su administración contra barcos han disminuido el tráfico de drogas por mar en un 92%.

En ese contexto, añadió que pronto se comenzarán las ofensivas por tierra, aunque no dio una fecha aproximada en la que comenzarán a desplegarse ni cómo serían los operativos.

“También comenzaremos por en tierra. Va a comenzar en tierra muy pronto”. Donald Trump

Desde hace meses, Donald Trump había advertido repetidamente sobre posibles ataques terrestres, aunque su administración no había ofrecido más detalles sobre la aplicación.

Sus declaraciones surgen en medio de la polémica por el robo de un buque petrolero, a lo cual el presidente Nicolás Maduro sentenció que “se les cayó la máscara (…)“, pues aseguró que su interés está en el petróleo.

"Es el petróleo que se lo quieren robar y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar, la victoria nos pertenece hoy, mañana y por siempre"

Sobre este hecho, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el petrolero está actualmente pasando por “un proceso de decomiso”, mientras que Estados Unidos tiene un equipo de investigación para interrogar a la tripulación.