Puff Daddy le envió una carta al juez federal Arun Subramanian, quien dictará sentencia sobre su caso el día viernes 3 de octubre.

En dicha carta, Puff Daddy se disculpa por todo lo sucedido, así como con las mujeres a las que hizo daño durante tantos años.

Puff Daddy se disculpó con las víctimas y personas a las que hizo daño

En su carta, Puff Daddy se disculpa con las víctimas de su caso, principalmente con la cantante Cassie Ventura, y con una mujer que solo ha sido conocida como “Jane”.

Puff Daddy menciona que se equivocó al ponerle una mano encima a la mujer que amaba, lamentando todo lo sucedido y aceptando que llevará siempre consigo el estigma de la violencia doméstica.

Puff Daddy Sean Combs, rapero. (IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto via AFP)

Además, entiende que una simple disculpa no reparará todo el daño que ha hecho, estando consciente de todo el dolor que le causó a las personas involucradas durante todos estos años.

Afirmando que todo lo que sucedió se originó de su egoísmo, excesos y drogas, aceptando sus errores y declarando que ya no huye de ellos, debido a un sentido de humillación que arrastra desde que fue puesto en prisión.

Puff Daddy conocerá su sentencia el viernes 3 de octubre

A muchos no sorprende la carta de Puff Daddy al juez ni sus disculpas, pues esta llega tan solo unas horas antes de que se dicte sentencia en su contra, la cual podría alcanzar hasta los 20 años en prisión.

Actualmente el caso de Puff Daddy se encuentra en un estira y afloja, por un lado las víctimas como Cassie Ventura también han escrito al juez, señalando que temen represalias del cantante o sus allegados si es que este es liberado.

Mientras que del otro lado, familiares, exempleados y una de las víctimas, Virginia Huynh, han escrito a favor del productor, destacando su faceta más “agradable”, y pidiendo que se le otorgue la libertad bajo fianza.

Finalmente, la fiscalía ha pedido al juez que la sentencia sea de por lo menos 11 años en prisión.