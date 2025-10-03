El caso de Puff Daddy Sean Combs podría complicarse tras una carta enviada al al juez federal Arun Subramanian de parte de Virginia Huynh, exnovia del polémico productor musical.

En dicha carta Virginia Huynh cambia parte de su declaración, al asegurar que fue presionada por los fiscales para victimizarse en el caso de Puff Daddy Sean Combs.

Puff Daddy Sean Combs (Agencia México)

Virginia Huynh señala que nunca fue una víctima de Puff Daddy Sean Combs

En su carta, que fue enviada el pasado miércoles 1 de octubre, Virginia Huynh señala que nunca fue una víctima de Puff Daddy Sean Combs; que eso fue algo que los mismos fiscales le insistieron.

Virginia Huynh entregó todas las pruebas que le pidieron del caso de Puff Daddy Sean Combs; sin embargo, siempre mantuvo que su relación con el productor siempre fue respetuosa y agradable.

No obstante, la fiscalía concluyó que ella había sido víctima de prostitución forzada y tráfico sexual, algo con lo que no está de acuerdo hasta este momento.

Otra cosa que señala es que estaba lista para testificar; pero al final le comunicaron que no sería requerida. Curiosamente, los fiscales señalaron al juez que no la habían podido contactar.

Aclarando a su vez que no niega todos los cargos imputados en contra del también cantante, simplemente aclara que en su caso particular, sucedió lo anteriormente descrito.

Puff Daddy Sean Combs (Agencia México)

Virginia Huynh habla a favor de Puff Daddy Sean Combs

Otra cosa que ha destacado de la carta de Virginia Huynh, es que ella habla a favor de Puff Daddy Sean Combs, señalando que se ha portado “cooperativo y respetuoso” con las autoridades.

Además Virginia Huynh afirma que Puff Daddy Sean Combs no la ha contactado en un año y que tampoco la ha incomodado de alguna forma; alegando porque se le otorgue la libertad bajo fianza.

Virginia Huynh fue pareja de Puff Daddy Sean Combs de manera intermitente entre 2014 y 2019; aunque otros testigos aseguran haber visto al productor violentarla en reiteradas ocasiones, ella siempre ha negado esto.

Será el viernes 3 de octubre cuando las autoridades de Estados Unidos dicten una sentencia final en el caso de Puff Daddy Sean Combs, la cual podría llegar hasta los 20 años en prisión.