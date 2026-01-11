Estados Unidos evalúa ataques a objetivos militares en Irán, según WSJ.

Las protestas en Irán, que se han extendido hasta 31 provincias, han provocado que el gobierno de Estados Unidos considere intervenir.

WSJ asegura que Estados Unidos evalúa ataques a objetivos militares en Irán

La administración de Donald Trump evalúa ataques a objetivos militares en Irán, revelaron funcionarios a The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con WSJ, “han tenido discusiones preliminares” en caso de ser necesario para cumplir con el apoyo que Trump prometió a los que protestan en Irán.

La operación de Estados Unidos incluiría ataques aéreos gran escala, aunque todavía no se llega a un consenso sobre un plan de acción en Washington.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Evan Vucci/AP / AP)

Por lo que de momento, no se ha movilizado ningún equipo militar para un posible ataque.

Donald Trump ha sido claro. Desde su red Truth Social ha manifestado que buscará ayudar a los manifestantes si la represión sigue en Irán.

“Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!" Donald Trump

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio también expresó su postura sobre el tema asegurando que “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”.

Trump dice que Irán busca la libertad y lanza mensaje al mundo (Especial)

No es la primera vez que Trump ordena un ataque a Irán, ya que en junio 2025, Estados Unidos lanzó al menos seis bombas “rompebúnkeres”.

Dicho bombardeo fue en tres sitios incluida la planta nuclear de Fordow.

La acción militar de Estados Unidos se produjo luego de que Irán amenazara usar su poder nuclear contra Israel en la Guerra de los 12 Días.

Protestas en Irán (Sabur Rashid / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha respondido a Donald Trump acusándolo de tener las “manos manchadas con la sangre de los iraníes”.

Ante una multitud de partidario, Alí Jamenei mandó un duro mensaje sobre lo que sucede en las calles de Irán con las protestas:

“(Los terroristas) están arruinando sus propias calles… para complacer al presidente de Estados Unidos porque dijo que vendría a ayudarlos." Alí Jamenei, líder supremo de Irán

Hasta el momento, se han reportado 65 muertos y más de 2 mil detenidos durante las protestas en Irán contra el actual régimen.