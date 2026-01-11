La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) informó que las recientes protestas en Irán dejaron 65 muertos y al menos dos mil detenidos.

De acuerdo con la agencia, se han registrado una ola de protestas en contra del régimen del país en 512 lugares en 180 ciudades.

Reportan que protestas en Irán han dejado 65 muertos y al menos dos mil detenidos

Durante la noche del viernes, las principales ciudades iraníes han sido testigos de nuevas protestas contra el régimen.

Protestas en Irán (SOCIAL MEDIA / via REUTERS)

HRANA informó que tras las manifestaciones han muerto 65 personas, 50 de los muertos eran manifestantes, 14 eran agentes del orden o de las fuerzas de seguridad y uno era un “civil afiliado al Gobierno”.

Según los datos proporcionados por la agencia, entre los muertos también se han registrado niños.

La agencia señaló que más de 2,300 personas han sido arrestadas en todo Irán.

Además, el acceso al internet global sigue restringido en Irán, esto luego de que las autoridades cortaran el jueves las conexiones o servicios de fuera del país en un intento de controlar las protestas y evitar la difusión de las manifestaciones.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, acuso al gobierno de Irán de obstaculizar el derecho a comunicarse para reprimir las protestas y “ocultar las noticias sobre el régimen”.

Las protestas iniciaron hace dos semanas por comerciantes y sectores económicos afectados por la crisis económica que atraviesa el país, el desplome del rial y la elevada inflación.

Crisis en Irán: protestas, ejecuciones y bloqueo de internet (Agencia AP / AP)

Tras las crecientes protestas en Irán, vuelos son cancelados

Sin embargo, las protestas en Irán han tenido otras afectaciones y es que se reportó que múltiples vuelos desde toda la región a ciudades iraníes fueron cancelados.

Estas son las aerolíneas que han cancelado vuelos a Teherán:

Qatar Airways

Emirates

Turkish Airlines

Austrian Airlines

Pegasus

FlyDubai

Al menos 17 vuelos de FlyDubai a ciudades iraníes, incluidas Teherán, Shiraz, Bandar Abbas y Mashhad fueron cancelados.

Pese a estas acciones, las protestas masivas en Irán crecen y es que el país enfrenta su mayor ola de manifestaciones desde el 2022.

Las protestas se han convertido rápidamente en un movimiento con demandas políticas contra la República Islámica.