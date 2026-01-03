Horas después de la detención del presidente de Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026, se confirmó la llegada a Nueva York de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.
Un amplio operativo de seguridad acompañó al avión que transportaba a Nicolás Maduro y Cilia Flores, el cual aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Nueva York.
Se informa que, con su detención y llegada a Nueva York, Nicolás Maduro será juzgado la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas.
Nota en desarrollo. En breve más información...