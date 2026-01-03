Horas después de la detención del presidente de Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026, se confirmó la llegada a Nueva York de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

Un amplio operativo de seguridad acompañó al avión que transportaba a Nicolás Maduro y Cilia Flores, el cual aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Nueva York.

Se informa que, con su detención y llegada a Nueva York, Nicolás Maduro será juzgado la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas.

"🚨 BREAKING: O avião com o ex-presidente Maduro e Cilia Flores acaba de aterrissar na base aérea de Stewart, em NY. Helicóptero a caminho da prisão! Fim de uma era? RT se você acha que a Venezuela merece paz! 🇺🇸🛬 #MaduroEmNY #Noticias pic.twitter.com/1rKOKCffgf — FINTWIT 💥 (@buyfintwit) January 3, 2026

Nota en desarrollo. En breve más información...