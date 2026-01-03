Tras la confirmación de Donald Trump de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por autoridades de Estados Unidos comenzó a circular una fotografía siendo escoltados por militares que es falsa.

Donald Trump compartió la foto real de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos a bordo del “USS Iwo Jima”.

Foto de Nicolás Maduro capturado es falsa

Tras el ataque a Venezuela por Estados Unidos y la confirmación de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro comenzó a surgir una fotografía de este detenido.

En varios medios de comunicación y posteos en redes sociales se ha difundido la fotografía como el momento de la captura de Nicolás Maduro, siendo que algunos venezolanos incluso celebran con esta imagen.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre por la foto viral de Nicolás Maduro capturado, el presidente de Estados Unidos dio a conocer la verdadera imagen del presidente de Venezuela capturado.

Asimismo, InfodemiaMx dio a conocer la falsedad de la fotografía de Nicolás Maduro capturado asegurando que es un montaje debido a que “la aeronave” y “la escenografía” coinciden con las usadas en otras imágenes “genéricas y de memes políticos”.

❌Falsa fotografía sobre la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro



✅La fotografía que circula en redes sociales en la que se muestra la supuesta detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es falsa y fue alterada digitalmente. La imagen no proviene de… pic.twitter.com/2VZZJVlEtY — InfodemiaMx (@infodemiaMex) January 3, 2026

Donald Trump compartió la única foto real de Nicolás Maduro capturado

Las fotos virales de Nicolás Maduro capturado son falsas, pues Donald Trump dio a conocer la verdadera por medio de Truth Social.

Usando su propia red oficial, el presidente de Estados Unidos compartió el momento en que Nicolás Maduro está bajo custodia de la DEA a bordo del “USS Iwo Jima”.

En la fotografía de Nicolás Maduro capturado se le puede ver con un conjunto de pants gris, así como audífonos aisladores de sonido y un antifaz que le impide la visión.

Asimismo, se le ve al presidente de Venezuela esposado y con una botella de agua sostenida por una de sus manos, siendo esta la foto oficial de Nicolás Maduro detenido.