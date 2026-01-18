El Comité Nobel Noruego reiteró que el “Premio Nobel no puede transmitirse” tras el regalo la líder opositora venezolana María Corina Machado al presidente Donald Trump.

A través de un mensaje publicado hoy domingo 18 de enero, el Comité Nobel Noruego manifestó que, pese a que ahora la medalla del Nobel de la Paz 2025 la tenga Donald Trump, este “permanece inseparablemente ligado” a la persona que lo ganó.

Comité del Nobel reitera que premio no puede transmitirse a otra persona

Este domingo, el Comité Noruego del Nobel emitió un comunicado, en donde aseguraron que el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado no es transferible a ninguna persona, sin importar que se haya realizado mediante un gesto simbólico como a Trump.

Manifestaron que tanto la medalla que se otorga, así como el diploma y el premio económico que se entrega “permanece inseparablemente ligado a la persona u organización" que fue designada como ganadora por dicho organismo.

De esta manera reiteraron que quien sea el ganador no puede de ninguna manera compartir su premio con alguien más, ni mucho menos transferirlo.

Asimismo, el Comité Noruego del Nobel manifestó que el nombramiento resulta irrevocable una vez que se haya realizado, por lo que el Premio Nobel de la Paz 2025 permanecerá siempre ligado a María Corina Machado.

Esto sin importar si la persona u organización mantenga la posesión del premio, o lo haya regalado como hizo la líder venezolana al presidente Donald Trump.

Premio Nobel aclara que el ganador es libre de donarlo o quedárselo

Por otra parte, la Fundación Nobel manifestó que el reglamento no tiene restricciones sobre lo que un ganador del Premio Nobel pueda hacer con el galardón.

De esta manera, señalaron que quien lo gane "es libre de conservar, regalar, vender o donar" los objetos recibidos en el Premio.

Y es que el 15 de enero, María Corina Machado acudió a una reunión privada con Trump en la Casa Blanca, en donde le entregó la medalla que la acreditaba como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha contra el régimen chavista en Venezuela.

La líder opositora señaló en declaraciones posteriores que realizó esta emotiva acción “en nombre del pueblo de Venezuela”, asegurando que el presidente de Estados Unidos “merecía el premio” por su trabajo para poner fin a distintos conflictos armados en el mundo.