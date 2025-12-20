La policía de Suecia dio a conocer que no abrirá una investigación en contra de la Fundación Nobel, pese a la denuncia que presentó el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Lo anterior debido a que las autoridades resolvieron que la denuncia que se presentó por la entrega del premio de la Paz a María Corina Machado, no incluyó información que sugiriera algún delito.

Suecia desestima denuncia de Assange; no investigará a la Fundación Nobel

El periodista y activista australiano, Julian Assange, presentó una denuncia en contra de la Fundación Nobel por entregar el premio de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Sin embargo, la policía de Suecia descartó iniciar una investigación por los hechos, pues consideró que la denuncia de Assange no contempla elementos que aludan a la comisión de algún delito.

“Como he decidido no iniciar una investigación preliminar, no se llevará a cabo ninguna investigación sobre la base de la denuncia” Rikard Ekman. Inspector de la policía de Suecia

Así lo determinó el inspector de la policía de Suecia, Rikard Ekman, quien informó por medio de un correo electrónico a la agencia de noticias AFP, que decidió no iniciar una indagatoria preliminar por el caso.

¿En qué consistía la denuncia de Julian Assange contra la Fundación Nobel?

El pasado 17 de diciembre, Julian Assange presentó una denuncia en Estocolmo en contra de la Fundación Nobel, en la que acusó que la entrega del premio de la Paz 2025, violó el testamento de Alfred Nobel.

La denuncia incluyó referencias a unas 30 personas vinculadas con la institución, mencionando responsabilidades directas en la administración del premio y en la interpretación de las disposiciones originales del legado.

Assange acusa a la Fundación Nobel de usar el Nobel de la Paz con fines bélicos (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En su acusación, el fundador de WikiLeaks acusó que la entrega del premio vulneró el testamento del fundador que data de 1895, pues María Corina Machado apoya las acciones Donald Trump en Venezuela.

El escrito de denuncia fue registrado ante la Autoridad Sueca de Delitos Económicos, con detalles sobre la supuesta desviación de objetivos y la utilización del premio en contextos ajenos a la paz.

Con ello, Julian Assange buscó que la Fundación Nobel respondiera por la interpretación del testamento, insistiendo en que debía respetarse estrictamente la voluntad expresada por Alfred Nobel.