Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, aseguró que el Ejército de Estados Unidos merece ganar el premio Nobel de la Paz cada año.

En conferencia de prensa, el secretario aseguró que el ejército estadounidense garantiza la paz, no solo para sus ciudadanos, sino para muchas personas en el mundo.

Asimismo, resaltó que el objetivo de una guerra, cuando se lleva de “la manera correcta”, es lograr la paz.

Ejército de Estados Unidos merece el Nobel de la Paz cada año por garantizar la paz en el mundo

De acuerdo con Pete Hegseth, el Ejército de Estados Unidos es la institución merecedora de ganar el Nobel de la Paz cada año porque garantiza la paz de varios países del mundo.

Esto ya que es la institución garante de la seguridad y protección, no solo de Estado Unidos, sino del mundo.

“La única institución que debería ganar el Premio Nobel de la Paz cada año es el Ejército de los Estados Unidos, porque somos el garante de la seguridad y la protección no solo de nuestro país, sino de muchas personas en este mundo” Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos

A pregunta expresa sobre si cambiaría el nombre de secretaría a su cargo a “Departamento de Paz”, Pete Hegseth señaló que “esa es la meta”.

Sin embargo, resaltó que el nombre de la secretaría es una manera de “ser proactivo en la paz a través de la fuerza” para poder llegar a ésta.

“Cuando uno libra una guerra de manera correcta, la idea es que del otro lado se traiga paz, eso es lo que más nos gustaría ver” Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos

Estas declaraciones se dan en medio de la intervención militar en la guerra entre Israel e Irán, así como la lucha por el estrecho de Ormuz.

El secretario ha señalado además que las operaciones contra Irán, como el bloqueo marítimo y el objetivo de evitar que obtengan un arma nuclear, “son descritas como misiones para proteger los intereses globales y la estabilidad”.