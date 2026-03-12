En medio de la guerra con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sorprendió al declarar que ya no está interesado en recibir el Premio Nobel de la Paz.

"No estoy interesado en eso" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En entrevista con The Washington Examiner, aseguró: “No estoy interesado en eso”, pese a que durante años manifestó su deseo de obtener el galardón.

La declaración contrasta con su campaña de 2024, cuando defendió que su administración había puesto fin a varios conflictos internacionales y buscaba reconocimiento por evitar guerras prolongadas.

En entrevista para The Washington Examiner, el presidente Trump dijo ya no tener interés por recibir el Premio Nobel de la Paz.

“No estoy interesado en eso”, aseguró Trump ante la pregunta sobre sus aspiraciones al galardón del Premio Nobel de la Paz.

Esto ante la creciente ofensiva que lidera Estados Unidos desde el 28 de febrero en Irán, lo que podría afectar la aspiración al Premio Nobel de la Paz de Trump.

Trump ya no habla sobre el Premio Nobel de la Paz

En el mismo tema, el mandatario estadounidense Trump también negó haber hablado sobre el Premio Nobel de la Paz con líderes internacionales en sus recientes conversaciones.

Declaraciones de Trump que sorprende ante su reciente desaire al Premio Nobel de la Paz, pues el mandatario de Estados Unidos ha sido firme al expresar su interés por el galardón.

Luego de que en 2024, Trump hiciera campaña para el Premio Nobel de la Paz con la promesa de no involucrar a Estados Unidos en guerras prolongadas, además de asegurar que ha sido su administración la que ha puesto fin a ocho conflictos internacionales.