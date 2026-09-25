Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, volvió a abrir la puerta a un posible acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, al reiterar su disposición a dialogar y negociar en medio del conflicto entre ambos países.

En una entrevista con Fox News, Pezeshkian fue cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Donald Trump y dijo que Irán está abierto a seguir con el diálogo con Estados Unidos.

“Llegamos a un acuerdo con su presidente. Basándonos en eso, estamos dispuestos y deseamos seguir adelante”. Masoud Pezeshkian, presidente de Irán

Masoud Pezeshkian no descarta negociar un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Masoud Pezeshkian fue entrevistado por Fox News, donde fue cuestionado sobre un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

Masoud Pezeshkian no descarta negociar un acuerdo entre Irán y Estados Unidos (Michelle Rojas)

El presidente Masoud Pezeshkia afirmó que Irán aún desea avanzar hacia un acuerdo, pero no reveló qué estaría dispuesto a ceder para concretarlo, pese a la insistencia del entrevistador.

La postura expresada por Pezeshkian no es nueva, pues apenas un día antes, durante su participación en ONU, el mandatario iraní aseguró que su país está dispuesto al diálogo, la diplomacia y las negociaciones.

Durante su discurso ante la ONU, Pezeshkian afirmó que Irán estaba preparado para negociar con Estados Unidos, pero sostuvo que no aceptaría condiciones impuestas mediante intimidación.

Cabe mencionar que, pese a la apertura de a un acuerdo con Estados Unidos, el presidente de Irán acusó en la ONU que la administración de Donald Trump cometer terrorismo en Medio Oriente.