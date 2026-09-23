Masoud Pezeshkian respondió a las declaraciones que Donald Trump realizó durante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y acusó a Estados Unidos de terrorismo en Irán.

Durante su discurso, Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, afirmó que su país no es terrorista, sino víctima de actos de terrorismo:

“Ayer, Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas, somos víctimas del terrorismo”. Masoud Pezeshkian, presidente de Irán

Presidente de Irán responde a Trump y acusa a Estados Unidos de terrorismo ante la ONU

Ante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump dijo que se encontraba analizando la posibilidad de “aniquilar” a Irán, al considerar que el gobierno de Teherán amenaza los intereses de Estados Unidos.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, calificó los señalamientos de Trump como una muestra de una “mentalidad de intimidación” y aseguró que las amenazas estadounidenses no harán que Irán se rinda.

Pezeshkian desafía a Trump y acusa a Estados Unidos de terrorismo en la ONU (Heather Khalifa / AP Photo/Heather Khalifa)

En su intervención, Pezeshkian recordó los ataques registrados durante la guerra y mostró imágenes de víctimas de los bombardeos contra una escuela y otras instalaciones en territorio iraní.

Asimismo, el presidente de Irán acusó a Estados Unidos e Israel de atacar universidades, centros médicos e infraestructura; acciones que, según sostuvo, violan el derecho internacional.

Respecto a los ataques que el gobierno de Irán a realizado, Masoud Pezeshkian afirmó que solo se trata de su defensa y no de terrorismo:

“Nosotros solo nos defendimos, no somos terroristas”. Masoud Pezeshkian, presidente de Irán

Estados Unidos abandona la Asamblea General de la ONU durante discurso de Pezeshkian

La delegación de Estados Unidos abandonó la sala de la Asamblea General de la ONU durante el discurso del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, después de que el mandatario acusara a Washington de terrorismo.

La salida ocurrió mientras Pezeshkian cuestionaba las acciones de Estados Unidos e Israel durante el conflicto y sostenía que su país había sido víctima de ataques, afirmación que desató tensión en la sala.