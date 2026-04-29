Robert Francis Prevost, el papa León XIV, externó el dolor que le provoca “la situación de violencia” en Colombia por ataques narcoterroristas.

El papa León XIV compartió que brinda oración para las víctimas de los ataques en Colombia, así como para sus familias.

Papa León XIV ora por el fin de la violencia en Colombia

El pontífice externó a través de un post en X, estar enterado de la ola de violencia que se vive en Colombia con los ataques narcoterroristas a cargo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Compartiendo el “dolor y preocupación” que le provoca saber las “graves pérdidas de vidas humanas”, el papa León XIV externó que pide en oración para el fin de esta violencia.

Asimismo, dijo orar por las “víctimas” y sus familias, recordando que él rechaza “cualquier forma de violencia”, subrayando que el “camino de la paz” es el mejor.

Papa León XIV pide que la violencia en Colombia termine. (@Pontifex_es)

Colombia sufre ataques narcoterroristas

El papa León XIV externó estar orando por el fin de la violencia en Colombia, misma que comenzó por las FARC-EP hace una semana.

Los ataques que las FARC-EP están ejerciendo sobre Colombia, están ubicados en el suroccidente, específicamente en las regiones rurales de Cauca.