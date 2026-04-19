Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que va a interponer una demanda penal en contra de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, por calumnias, en referencia a una visita de a Manta, Ecuador, en 2025 en la que lo señala haberse reunido con un narcotraficante llamado Fito.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia” Gustavo Petro

El conflicto tiene de fondo las peticiones de Gustavo Petro de pedir el envío a Colombia del político Jorge Glas, de quien denunció se encuentra en condiciones de desnutrición y pésimos tratos en la cárcel.

También en el marco de la imposición reciente de aranceles de Ecuador a Colombia tras la visita de expresidente Álvaro Uribe a Ecuador a lo que Noboa respondió que Petro debería aclarar los días que supuestamente fue a escribir un libro a un lugar de cabañas en Manta, Ecuador, en 2025, cuyos dueños son “directa o indirectamente” narcotraficantes.

Noboa revive visita de Petro a Ecuador; el presidente de Colombia señala calumnias

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025 cuando Gustavo Petro viajó a Quito, Ecuador, para asistir a la toma de posesión de Daniel Noboa.

Daniel Noboa revivió el hecho de que Gustavo Petro se haya quedado unos días en Manta, tiempo en el que supuestamente iba a escribir parte de un libro pero que en realidad asegura se reunió con Fito.

Aunque el gobierno de Colombia negó en su momento el encuentro, Daniel Noboa ha insistido en continuar con el conflicto entre ambas naciones sudamericanas.

Ante ello, Gustavo Petro dijo que la prensa colombiana documentó la cabaña en la que se hospedó y recordó la lista de extraditados de Ecuador a diferentes países como muestra de su lucha contra el narcotráfico.

Además, dijo que el ejército ecuatoriano y su escolta de la Fuerza Pública Colombiana lo acompañaron.

Petro asegura que a Noboa le mienten como a Trump

Gustavo Peto dijo que los señalamientos de Daniel Noboa son parte de una campaña en su contra como la que han emprendido desde la oficina de Marco Rubio en Florida.

Acusó en entrevista con el medio colombiano Semana que a Daniel Noboa le llenan la cabeza de mentiras como a Donald Trump por parte de la extrema derecha.