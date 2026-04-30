Noboa vs Petro: qué hay detrás del choque entre Ecuador y Colombia

Los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro volvieron a protagonizar un choque en redes sociales, esta vez por el presunto ingreso de guerrilleros colombianos a Ecuador.
“Múltiples fuentes nos han informado de una incursión a través de la frontera norte por parte de guerrilleros colombianos, impulsados por el Gobierno de Petro”Daniel Noboa, presidente de Ecuador
Todo comenzó cuando Daniel Noboa denunció el ingreso ilegal de guerrilleros colombianos supuestamente dirigidos por Gustavo Petro, algo que el colombiano negó y atribuyó a grupos del narcotráfico.
Gustavo Petro niega ingreso de guerrilleros colombianos a Ecuador
En sus redes sociales, Gustavo Petro dijo que en Colombia no existen guerrilleros y negó cualquier incursión militar en Ecuador, ya que considera a ese país como una Gran Patria.
Por lo anterior, Petro calificó el señalamiento como parte de un intento de sabotaje electoral promovido —según él— por una alianza entre Noboa y el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Estamos ante el esfuerzo de extrema derecha de llenar de miedo las urnas y nosotros las llenamos de esperanza.Gustavo Petro, presidente de Colombia
A fin de negar los señalamientos de Daniel Noboa, Gustavo Petro retó al presidente ecuatoriano a reunirse en la frontera y construir la paz para frenar el tráfico de armas hacia grupos criminales.
Noboa vs Petro: Tensión entre Colombia y Ecuador
Hace unas semanas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que interpondrá una demanda penal contra su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, a quien señaló de difundir calumnias vinculadas con su visita a ese país.
El conflicto comenzó cuando Daniel Noboa insinuó que Gustavo Petro se reunió con el líder criminal conocido como alias Fito durante su estancia en Manta, después de la toma de posesión del presidente ecuatoriano.
Esta polémica se une a otros encuentros entre ambos presidentes, tales como:
- Subida de aranceles de Daniel Noboa a Colombia
- Finalización del Pacto Andino
- Señalamiento de Gustavo Petro contra Daniel Noboa por bombardeos ecuatorianos a Colombia