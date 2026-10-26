El Vaticano confirmó oficialmente que el papa León XIV realizará su primera gira apostólica por América Latina, visitando Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026.

Esta decisión se tomó luego de que los exámenes médicos y su cirujano personal, Luigi Carbone, ratificaran que su recuperación postoperatoria avanza satisfactoriamente tras haberle extirpado un lóbulo pulmonar.

El papa León XIV expresó su profundo entusiasmo por regresar a la región donde vivió gran parte de su pasado para compartir un mensaje de paz y fe. De esta manera el pontífice retomará sus actividades públicas con una agenda sumamente intensa.

Tras su operación, el papa León XIV viajará a Latinoamérica en noviembre (@VaticanNews / X )

Se confirma que el papa León XIV viajará a Latinoamérica en noviembre de 2026

La gira apostólica del papa León XIV a América Latina se llevará a cabo del 6 y el 17 de noviembre del 2026.

El viaje fue confirmado por el Vaticano y su médico personal, el Dr. Luigi Carbone, tras verificar su positiva recuperación de una cirugía realizada el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma en Italia.

Durante la operación se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho a causa de un adenocarcinoma o cáncer de pulmón.

Los exámenes histológicos posteriores confirmaron que el tumor estaba localizado, por lo que no requiere tratamientos oncológicos adicionales.

Este viaje representa la primera gira latinoamericana de su pontificado. El papa León XIV expresó gran entusiasmo por regresar al continente donde residió y sirvió durante gran parte de su vida sacerdotal y episcopal.

A través del comunicado oficial de la Santa Sede y sus canales institucionales, el pontífice manifestó una gran alegría por su viaje.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría” Papa León XIV

El papa León XIV expresó su profunda gratitud por las constantes oraciones y muestras de afecto recibidas desde distintas partes del mundo durante su proceso de recuperación, así como por la dedicación del personal sanitario que lo atendió.

Tras su operación, el papa León XIV viajará a Latinoamérica en noviembre (@Pontifex_it / X )

Así está programada la gira del papa León XIV por Latinoamérica en noviembre

La gira apostólica del papa León XIV a América Latina durará 12 días e incluirá 14 vuelos, más de 40 discursos y reuniones, y 9 misas multitudinarias:

Uruguay (6 a 8 de noviembre)

Montevideo: Arribo el 6 de noviembre y reuniones con autoridades gubernamentales y pastorales.

Paysandú y Florida: Actividades pastorales el 7 de noviembre en Montevideo y Paysandú, concluyendo el 8 de noviembre con una misa en Florida antes de partir hacia Argentina.

Argentina (8 a 11 de noviembre)

Domingo 8 (Buenos Aires): Llegada al Aeroparque Jorge Newbery (16:30 h), ofrenda floral en la Plaza San Martín, reunión privada con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y encuentro diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 (Buenos Aires): Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, misa en el Monumento de los Españoles (Palermo), reunión con el sector laboral en la UCA, encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y Vísperas en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 (Córdoba y Buenos Aires): Viaje a Córdoba para presidir una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunión en la Catedral. Regreso por la noche a Buenos Aires para encabezar una vigilia juvenil.

Miércoles 11 (Buenos Aires y Luján): Visita a la cárcel de Devoto, misa multitudinaria en la Plaza de la Basílica de Luján y ceremonia de despedida en el Aeropuerto de Ezeiza.

Perú (11 a 17 de noviembre)

Múltiples destinos: Arribo el 11 de noviembre a la Base Aeronaval del Callao.

Durante seis días recorrerá Lima, Callao, Cusco (con un trayecto en helicóptero a más de 3.000 metros de altitud), Pucallpa y Chiclayo. En este último lugar ejerció como obispo durante varios años.