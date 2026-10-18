El Papa León XIV reapareció en el Ángelus del 18 de octubre, expresando su más sincero y profundo agradecimiento a todos los fieles y a la comunidad por las numerosas oraciones elevadas en su favor durante su hospitalización.

Durante este emotivo mensaje, el Papa León XIV enfatizó haber sentido verdaderamente el apoyo, la fuerza y la cercanía espiritual de todas aquellas personas que rezaron por su pronta recuperación.

El Papa León XIV agradeció al personal médico y el apoyo de los fieles durante el Ángelus

Durante el Ángelus del 18 de octubre, el Papa León XIV dedicó un espacio para agradecer las oraciones de los fieles mientras estuvo hospitalizado, así como reconocer el trabajo del personal médico que lo atendió.

El Papa León XIV expresó un sincero y especial agradecimiento a los médicos, a los enfermeros y a la totalidad del personal que presta sus servicios en el Policlínico Gemelli.

🇻🇦 El Papa León XIV agradece las oraciones recibidas en su primer Ángelus tras la operación de cáncer de pulmón.



«Deseo agradecer a todos los que han rezado por mí durante estos días. He sentido verdaderamente vuestro apoyo. ¡Gracias!



Expreso mi especial agradecimiento a los… pic.twitter.com/0qGicnQuX7 — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 18, 2026

Además, remarcó que el constante acompañamiento recibido mediante las oraciones de la gente constituyó un apoyo de gran importancia mientras atravesaba esta etapa de crisis personal.

De este modo, el Pontífice quiso hacer patente el gran valor de la solidaridad espiritual manifestada por toda la comunidad durante este período delicado de atención médica.

El Papa León XIV reflexionó acerca de quienes padecen problemas de salud

Asimismo, el Papa León XIV compartió una reflexión sobre el impacto de esta vivencia personal en su relación con quienes padecen problemas de salud, señalando que ahora siente una mayor cercanía con estos.

El Papa León XIV destacó que haber vivido esta experiencia le permitió sentir, de una manera sumamente especial, una gran cercanía hacia las personas que atraviesan por una enfermedad, una dolencia o una condición de fragilidad.

Una vez superada esta delicada etapa, confirmó que ahora retomará gradualmente sus actividades y compromisos.

Para llevar a cabo este retorno progresivo, concluyó señalando que contará siempre con la ayuda de Dios y el continuo sostén de las oraciones de los fieles, despidiéndose expresando sus gracias a todos y deseándoles un feliz domingo.