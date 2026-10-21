Los médicos del papa León XIV y la oficina de prensa del Vaticano informaron que el pontífice no requerirá terapias adicionales tras habérsele extirpado con éxito un adenocarcinoma pulmonar.

Las pruebas histológicas y moleculares realizadas al tejido extraído confirmaron que el tumor se encontraba completamente localizado en el pulmón y no se ha diseminado.

Tras recibir el alta hospitalaria, el papa León XIV ha retomado sus apariciones públicas y saludado a los fieles desde la plaza de San Pedro. Por el momento no existen razones clínicas que impidan la realización de su próxima gira oficial por Sudamérica.

Papa León XIV no necesitará más tratamiento contra el cáncer tras cirugía (@VaticanNews / X )

Vaticano confirma que el papa León XIV no necesitará más tratamiento contra el cáncer tras cirugía

El papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar (un tipo de cáncer de pulmón). El nódulo fue descubierto de manera fortuita durante unos exámenes abdominales rutinarios.

El 13 de octubre de 2026 el papa León XIV fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma por un equipo encabezado por el cirujano Stefano Margaritora y el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, quienes le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una intervención de noventa minutos.

Recibió el alta médica el 17 de octubre en estado satisfactorio y reapareció al día siguiente ante los fieles en la Plaza de San Pedro para presidir el Ángelus.

Los análisis histológicos y de biología molecular confirmaron que el tumor estaba completamente localizado y que la afección no se había diseminado.

Por este motivo, la evaluación oncológica posterior concluyó que el papa León XIV no requerirá ningún tratamiento adicional, descartando el uso de quimioterapia o radioterapia.

El papa León XIV solo se mantendrá el monitoreo de rutina mientras continúa su proceso de sanación tras la extirpación del lóbulo pulmonar.

¿Cuáles son los siguientes pasos para el papa León XIV al no necesitará más tratamiento contra el cáncer?

Tras el alta médica y la confirmación de que no necesita quimioterapia ni tratamientos adicionales, los próximos pasos para el papa León XIV se centran en su recuperación y en la reanudación completa de sus actividades.

El papa León XIV ha comenzado a retomar paulatinamente su agenda habitual. Tras dirigir el rezo del Ángelus dominical desde el balcón del Palacio Apostólico, reanudó las audiencias generales de los miércoles en la Plaza de San Pedro, donde volvió a recorrer el recinto en papamóvil para saludar a los fieles.

Su equipo médico confirmó que no existen razones clínicas para suspender su próximo gran compromiso internacional (programada del 6 al 17 de noviembre), que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

La agenda prevista es muy exigente ya que incluye hasta 14 vuelos, trayectos en helicóptero, más de 40 discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y un recorrido por Cusco (a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar).

Es por ello por lo que el Vaticano evalúa realizar ajustes moderados en el ritmo de la agenda para garantizar que complete su proceso de recuperación.