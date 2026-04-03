El Papa León XIV hizo historia durante su primer Viacrucis como pontífice al cargar personalmente la cruz en las 14 estaciones celebradas en el Coliseo de Roma este Viernes Santo.

Con este gesto, retomó una tradición que no se veía desde los tiempos de Juan Pablo II y envió un mensaje de solidaridad con el sufrimiento humano.

El acto, marcado por un llamado urgente a la paz mundial y en especial a Medio Oriente, subraya la preocupación del Papa por los conflictos actuales.

For the first time since 1994, the Pope is personally carrying the Cross for all 14 Stations of the Cross, as Pope Leo XIV leads the Via Crucis at Rome’s Colosseum in the first Good Friday of his Pontificate. pic.twitter.com/yErx5m9fyo — Catholic Sat (@CatholicSat) April 3, 2026

El Papa León XIV hace historia al cargar la cruz en Semana Santa

El Papa León XIV cargó personalmente la cruz en las 14 estaciones del viacrucis en el Coliseo, durante la celebración culminante del Viernes Santo de la Semana Santa.

Esto por un llamado urgente por la paz mundial, especialmente en Medio Oriente.

Es la primera vez en décadas que un papa lleva la cruz en cada estación.

Se trata de un momento importante por la extensión del esfuerzo físico al tratarse de las catorce estaciones del Calvario.

Este acto subraya la profunda preocupación del Papa León XIV por los conflictos actuales del mundo, especialmente la guerra en Medio Oriente.

El Papa León XIV busca solidarizarse con el sufrimiento de la humanidad.

Este acto envía un potente mensaje de que la Iglesia Católica está al lado de todos los que padecen en el mundo, ya sea por guerras, hambre, enfermedades o discriminación.

El pontificado del Papa León XIV ha sido marcado por su dedicación a la paz, de esta manera se ha diferenciado de sus predecesores.

¿Por qué los últimos pontífices no habían cargado la cruz en el Coliseo de Roma?

El último pontífice en cargar la cruz fue Juan Pablo II, durante gran parte de su pontificado portó la pesada cruz de madera en el Coliseo.

Juan Pablo II cargó la cruz desde su primer Viernes Santo en 1979 hasta su cirugía de cadera en 1995, cuando comenzó a cargarla solo en una parte del recorrido.

En sus dos primeros años Benedicto XVI cargó la cruz únicamente en la primera estación dentro del Coliseo, para luego seguir a otros portadores en la procesión.

El Papa Francisco nunca llevó la cruz, pero participó en la procesión hasta que su salud se lo permitió.

Debido a sus problemas de movilidad y salud en los últimos años solía presidir el rito desde una tarima frente al Coliseo.

En esos casos, la cruz era portada por fieles o por el cardenal vicario.

El viacrucis ejemplifica las últimas horas de la vida de Jesús, desde su condena a muerte y el momento en que toma la cruz hasta su crucifixión, muerte y sepultura.