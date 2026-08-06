El papa Francisco es la razón por la que León XVI sólo visitará tres países de Latinoamérica durante su gira de noviembre 2026.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, El Vaticano le informó que el papa quiere dar continuidad al trabajo del Papa Francisco, por lo que visitará primero:

Perú

Argentina

Uruguay

“Lo que nos informaron que va a Perú, Argentina y Uruguay porque son tres países que no visitó el papa Francisco y ahora el papa León XIV quiere dar una continuidad” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que la visita a Perú es importante para León XIV ya que “vivió muchísimos años ahí”.

León XIV visitará solo tres países de Latinoamérica en su primera gira

El secretario de Estado de El Vaticano, Pietro Parolin, compartió al gobierno de México que León XIV sólo visitará tres países durante su primera gira por Latinoamérica para dar continuidad al trabajo del papa Francisco.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reiterara la invitación al papa para una visita al país, el secretario de El Vaticano resaltó que, por el momento, solo se contempla la gira por tres países.

“Lo que nos informaron es que esos son los tres primeros países que va a visitar de América Latina” Claudia Sheinbaum

León XIV sí quiere visitar México, pero aún no hay fecha

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que el secretario de Estado de El Vaticano le compartió que León XIV “tiene muchas ganas de venir a México”.

Asimismo, señaló que el papa León XIV revisará la fecha en la que podría viajar a México; sin embargo, aún no hay una fecha establecida.

“Tiene muchas ganas de venir a México y en todo caso lo que se estaría viendo es la fecha en la que pudiera venir pero no hay una fecha establecida todavía” Claudia Sheinbaum

La presidenta reiteró que sí se tiene contemplada la visita a México y corresponde a El Vaticano establecer la fecha de acuerdo a la agenda del papa.

Sin embargo, “por obvias razones”, la visita no podrá realizarse durante el periodo correspondiente a las elecciones 2027.