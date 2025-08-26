Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos, presumió ante el presidente Donald Trump que ya se sabe cómo van a terminar el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, líderes del Cártel de Sinaloa.

Así lo dijo en referencia a la serie Narcos, de Netflix, la cual trata de ellos pero ahora, en la vida real, se sabe que el Mayo Zambada va a morir en una cárcel de Estados Unidos.

Las declaraciones de Pam Bondi ante Donald Trump se emitieron el 26 de agosto de 2025, un día después de que el Mayo Zambada de declaró culpable de dos cargos relacionados con narcotráfico en la corte de Brooklyn, Nueva York.

“Incluso hay una serie de Netflix, Narcos, sobre estos tipos, bueno, ahora sabemos el final: él va a morir en una prisión de Estado Unidos” Pam Bondi. Fiscal de Estados Unidos

Pam Bondi elogia a Donald Trump por combatir al narcotráfico

Pam Bondi, calificó al Mayo Zambada y el Chapo como de los peores narcotraficantes del mundo.

“Y van a pasar el resto de su vida en la cárcel”, dijo, luego de que ellos confesaron que llevaron a Estado Unidos drogas como cocaína, heroína, fentanilo, metanfetaminas y mas.

A Donald Trump lo elogió porque dijo que con su liderazgo en todo el país está combatiendo a los narcotraficantes, los cárteles, sus líderes y la entrada de drogas.

Pam Bondi presume ante Donald Trump la caída del Mayo Zambada y su serie en Netflix (AP)

Agregó que el día de ayer fue “una gran victoria” después de que el Mayo Zambada se declaró culpable de narcotráfico.

Cabe recordar que incluso ella dio una conferencia a de prensa, inédita en su tipo, en la que dijo que el Mayo va a morir en un cárcel de Estados Unidos.

¿El Mayo Zambada dará nombres de los políticos ambos que sobornó?

Uno de los momentos importantes de la declaración fue cuando el Mayo Zambada dijo que sobornó a políticos, militares y policías en México para poder operar dado que tenia todo controlado por él mismo.

Su abogado, Frank Pérez, negó que vaya a colaborar con las autoridades estadounidenses y que se convierta en testigo colaborador pues aseguro que su información se queda con él.

Al ser cuestionado si se darán los nombres de políticos a loso que sobornó, dijo que esa información se tiene ya gracias a las declaraciones de otros capos en otros juicios.