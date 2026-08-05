Los esfuerzos para contener la cepa Bundibugyo del Ébola siguen avanzando, y ahora el laboratorio Moderna dio a conocer que dio inicio a los ensayos clínicos de una vacuna.

De acuerdo con la información emitida por la empresa biofarmacéutica, se trata del primer ensayo en humanos de la vacuna experimental para detener la cepa que ha causado miles de muertes.

Cabe destacar que la mutación Bundibugyo del Ébola ha generado un brote en República Democrática del Congo, donde se han contabilizado más de 3 mil casos confirmados y más de mil muertes.

Cepa Bundibugyo del Ébola ( National Institute of Allergy and Infectious Diseases / Unsplash)

Moderna realiza ensayos en humanos de su vacuna contra cepa Bundibugyo del Ébola

Como parte de las acciones que realiza con el fin de atender los brotes de la cepa Bundibugyo del Ébola, Moderna anunció desde el 2010 el desarrollo de una vacuna.

Ante ello, el laboratorio de Estados Unidos anunció el martes 4 de agosto de 2026 que inició la fase de ensayos clínicos en la que los primeros voluntarios ya recibieron la dosis.

Sobre el avance de el desarrollo de la vacuna contra la cepa Bundibugyo de Ébola, Moderna dio a conocer que se está llevando a cabo en Canadá, tras recibir la autorización de Health Canada.

Asimismo, tras explicar que la vacuna ha sido denominada como “mRNA-1469”, la empresa explicó que usa la misma tecnología de ARNm que otros inmunizares, como el del Covid-19.

En cuanto a la aplicación de las dosis, detalló que se busca reclutar a unos 80 adultos sanos con el fin de comprobar si la vacuna es segura y puede desarrollar una respuesta inmune.

Cepa Bundibugyo del Ébola ha causado miles de muertes

El desarrollo de la vacuna contra la cepa Bundibugyo del Ébola por parte de Moderna, se lleva a cabo mientras autoridades sanitarias internacionales alertan por la confirmación de un brote.

En torno a ello, los Centros para el ⁠Control y la Prevención de Enfermedades de Estados ⁠Unidos indican que es en República Democrática del Congo en donde se ha generado un brote de la cepa.

Sobre el asunto, se refiere que se trata del segundo brote de ébola más grande de la historia, debido a que hasta el momento se han corroborado un total de 3 mil 748 casos y mil 657 muertes.

Debido al riesgo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) han declarado emergencia de salud pública.